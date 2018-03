Cristiano, una amenaça creixent

Quan el Madrid va fitxar Cristiano Ronaldo el juny del 2009 per 94 milions d’euros –aleshores va ser el traspàs més car de la història– ningú s’hauria imaginat que el futbolista portuguès arribaria a ser tan determinant per al club presidit per Florentino Pérez. Ronaldo, que ja havia destacat abans amb l’Sporting de Lisboa i el Manchester United, amb el qual va guanyar tres Premier League, una Champions i un mundial de clubs, va acabar d’explotar al Bernabéu, i es va erigir en el líder indiscutible del conjunt merengue fins a l’actualitat. Amb un esperit competitiu portat a l’extrem i una fam golejadora inacabable (el portuguès té quatre Botes d’Or, és el màxim golejador històric del Madrid, de la selecció portuguesa i de la lliga de campions), Ronaldo ja ha aixecat 15 trofeus amb el club blanc –destaquen tres Champions– i acumula cinc Pilotes d’Or, les mateixes que té Leo Messi, el seu gran competidor en els últims anys.

Acostumat a marcar més de 50 gols per temporada, en els últims anys Ronaldo, de 33 anys, s’ha centrat sobretot a arribar en plena forma a les cites decisives de final de curs, on el portuguès no acostuma a fallar. També el seu joc ha variat amb el pas del temps, cada vegada actuant més a prop de l’àrea com a rematador de referència i amb uns rols molt més definits.

Pel que fa a aquesta temporada, Ronaldo es va perdre els primers quatre partits de lliga –estava sancionat després de ser expulsat en la supercopa d’Espanya contra el Barça– i no va marcar el primer gol fins a la jornada 8, una tendència negativa que va variar radicalment amb el canvi d’any. I és que el 2018 Cristiano ja ha fet 14 gols en la lliga i 3 més en la Champions, tres dianes clau per eliminar el PSG en els vuitens de final (doblet al Bernabéu (3-1) i un altre gol a París (1-2). Eliminats de la copa i amb la lliga més que complicada, Ronaldo té entre cella i cella tornar a fer-la grossa en la màxima competició europea en un any en què CR7 també jugarà el mundial amb Portugal, selecció guanyadora de l’Eurocopa 2016.

