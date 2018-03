Bernardo i Mojica (Colòmbia) amplien la llista d’internacionals del Girona

Aquesta matinada, hora catalana, el seleccionador colombià José Pékerman ha fet pública la llista de 26 jugadors cridats per disputar els dos propers partits amistosos amb Colòmbia. Entre els seleccionats hi destaquen els futbolistes del Girona Bernardo Espinosa i Johan Mojica, que tornen a la selecció després tres anys d’absència, i just abans de la cita mundialista d’aquest estiu. És evident doncs, que el rendiment del defensa i del carriler a les files gironines no ha passat desapercebut.

En el cas de Mojica, el ràpid futbolista va ser seleccionat el març del 2015 amb l’absoluta per jugar dos amistosos contra Kuwait i Bahrain. En els dos partits va disputar minuts i fins i tot va marcar un gol. Ara, Mojica intentarà aprofitar el buit que Colòmbia té a la banda esquerra per fer-se un lloc per al Mundial.

Més sorprenent ha sigut la convocatòria de Bernardo, que tampoc entrava en els plans del combinat colombià des del novembre del 2015. En el seu cas però, no va arribar a jugar cap minut. Bernardo rep així un reconeixement a la seva bona tasca a Girona però té molta competència en el seu lloc ja que en l’eix defensiu hi destaquen noms com el blaugrana Yerry Mina o el jugador del Tottenham Dávinson Sánchez. Colòmbia jugarà en territori francès i anglès davant França i Austràlia en els propers dies.

Rècord d’internacionals