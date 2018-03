“Sabemque ens faran córrer molt i els duels directes seran clau”, explica l’atacant macedònia

L’Olympique de Lió, rival d’avui (18.45 h, Barça TV) en l’anada dels quarts de final de la Champions League, és una referència en el futbol mundial i al vestidor blaugrana no hi ha ningú que en sigui més conscient que l’atacant Natasa Andonova (Negotino, Macedònia, 4/12/1993). “Són un equip impressionant. Les jugadores ofensives, les migcampistes, les defenses i la portera són boníssimes en totes les línies i físicament van un pas per davant”, afirma. L’atacant macedònia ho va comprovar en primera persona la temporada passada a les files del París Saint-Germain.

En menys d’un mes Andonova va veure com les lioneses les superaven en la lliga, la copa i la Champions League, en les dues últimes de la manera més cruel possible. “Vam ser superiors a elles i vam estar millor, però vam arribar als penals i allà ja se sap... L’experiència compta molt”, relata la jugadora, que tot i no jugar en cap dels tres partits, té una espina clavada amb l’equip de la vall del Roine. Però en el futbol sempre hi ha segones oportunitats i avui té la primera per mirar d’arreglar-ho. “Sabem que ens faran córrer molt i per tenir èxit seran clau els duels directes”, explica, conscient que el Barça haurà de canviar avui a Lió la seva manera de jugar i no podrà tenir la pilota tant com hi està acostumat.

Una adaptació senzilla