Els reis de la consistència

El Reus ha tingut sempre clar des que competeix a segona A que només pot sobreviure en la categoria a través de la solidesa defensiva. Comprovat de seguida –i confirmat setmana rere setmana– que el gol va molt car per als equips més modestos, ha tingut clar que havia de fer de la consistència el seu pal de paller, i se n’ha sortit. Aquesta temporada els roig-i-negres s’han convertit en uns experts a administrar avantatges mínims i sempre que han marcat primer han puntuat i normalment han guanyat: en dotze partits s’han avançat en el marcador, nou dels quals han acabat en victòria i tres en empat. Tenint en compte que el Reus marca pocs gols –només contra el Llorca i el Sevilla Atlético a casa ha guanyat per més d’un gol de diferència–, el mèrit de mantenir el resultat favorable és elevat. “La idea que vaig plantejar a l’inici de temporada s’està materialitzant. Som forts i fiables”, deia el tècnic, Aritz López Garai, després del partit de dissabte passat contra l’Almeria, en què l’equip roig-i-negre va optimitzar el gol de Lekic en la primera meitat per guanyar tres punts que el situen vuit punts per sobre de la zona de descens (1-0).

El lloc on més ha manifestat últimament aquesta consistència el Reus és el seu estadi, mentre que a camp contrari, on ha aconseguit un sol punt en els últims quatre desplaçaments, té més problemes. Ara té una bona oportunitat per reivindicar-se com a visitant, ja que visitarà, consecutivament, dos equips de la meitat alta, el Valladolid, novè, i l’Sporting, tercer, contra els quals necessita sumar algun punt perquè la distància respecte al pou no disminueixi. Després el Reus rebrà un altre dels de dalt, el Cadis, quart classificat.

A fora de casa és on més pateix, sobretot si el rival marca primer. De la mateixa manera que cap rival no li ha capgirat el resultat, l’equip roig-i-negre no ha estat capaç de guanyar cap partit en què hagi començat perdent. En vuit de les nou derrotes que acumula en la lliga, el Reus s’ha quedat sense fer gols. Només al terreny de joc del Rayo Vallecano va marcar i no va puntuar.