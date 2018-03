Encara hi ha feina

Vuit punts de marge respecte de la zona de descens i a nou dels 50 que asseguren la permanència, amb encara dos mesos de competició, pinten una situació favorable per al Reus, però no pas definitiva. La recta final de lliga es converteix en una trampa per als equips que es refien i es relaxen, perquè els equips que s’hi juguen més no afluixen. “La meva preocupació és que pensem que està tot fet. Seria un error molt gran, ja que ens queda molt i no hem arribat a l’objectiu”, assegura el tècnic roig-i-negre, Aritz López Garai, més conscient que ningú que el seu equip ha de fer molta feina encara, malgrat que el bon rendiment a casa de les últimes setmanes hagi encarrilat la permanència. És al seu estadi on els Reus ha aconseguit la majoria de punts, últimament, i a fora necessita tornar a mostrar-se perillós si vol confirmar la salvació ben aviat. Segons López Garai, l’últim partit a fora, al camp del Rayo Vallecano, marca el camí, ja que considera que el seu equip hi va tenir una bona actuació, tot i que l’efectivitat dels locals va ser de mal contrarestar (3-2). Les baixes, com gairebé tota la temporada, continuen sent un maldecap per al tècnic del Reus, que avui no pot comptar amb Querol, Borja, Migue ni Ricardo Vaz. El d’avui a Valladolid és el primer de dos desplaçaments seguits per al Reus, que la setmana que ve juga al camp de l’Sporting de Gijón.

El Valladolid s’ha mostrat irregular durant tota la temporada, però el gran poder golejador –és el segon equip que ha fet més gols i té el pitxitxi de la categoria, Jaime Mata– el manté viu en la lluita per l’ascens, ja que té el sisè classificat a només dos punts. “És un equip de molt nivell, molt ben treballat i amb arribada. Si no estem en la nostra millor versió ho passarem malament, ja que és un perfil d’equip que sense fer un gran partit et pot guanyar”, afirma Garai.