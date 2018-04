Incompareixença a Anoeta

Diuen que per Anoeta hi va passar ahir el Girona, tot i que el més semblant al Girona que s’ha guanyat la condició d’equip revelació de primera divisió era que el rival de la Real Sociedad vestia de blanc-i-vermell, com l’autèntic. Però Bounou no semblava Bounou i Stuani no era el davanter que ha sortit tantes vegades al rescat de l’equip. Ni Portu, aquell jugador que s’emporta tothom qui li surt al pas. Ni els centrals van ser el mur per on no passa ni l’aire. I així els onze que van sortir d’inici i els catorze que van acabar jugant. Va ser un mal dia per debutar a primera per a Kevin Soni, que va saltar a la gespa en el moment que el Girona va treure per primera vegada en tota la lliga la bandera blanca de rendició. Els de Machín, directament, no van comparèixer a Anoeta. Van llençar la primera part sencera a les escombraries (2-0) i ja no van ser a temps d’arreglar en la segona part allò que ells mateixos van espatllar per no jugar al 120%, que és on necessiten arribar per ser realment competitius. També van quedar lluny d’acostar-se al 100% i quan van encaixar el 3-0 es van desfer fins acabar atropellats, repassats i ridiculitzats per un rival que tampoc va fer la impressió en cap moment que jugués amb el ganivet a les dents.

Superats