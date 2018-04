El ‘hat-trick’ anestesiant

L’Hèrcules va sortir al terreny de joc entre xiulets. I va acabar el partit aplaudit. Bona part de culpa la va tenir Chechu Flores, que en set minuts va enllestir el partit: un penal provocat i convertit per ell mateix, un lliure directe i un contraatac van servir per calmar els ànims del Rico Pérez, descontent amb el seu equip i també amb el mateix jugador, que fa algunes jornades s’havia encarat amb la graderia.

“En la meva carrera havia fet algun doblet, però mai un hat-trick”, va reconèixer Chechu després del partit: “Estic content, sobretot perquè l’equip està treballant molt, i per petits detalls la balança no s’acaba de decantar al nostre favor”, va afegir. Moha havia avançat l’Hèrcules en el primer temps, però els locals no les tenien totes fins a l’aparició de l’exjugador del Girona, que ha marcat vuit dianes aquesta temporada.

Tot i ser el màxim golejador del seu equip, Chechu va destapar la capsa de Pandora fa algunes setmanes quan va recriminar a la graderia les crítiques que estava rebent. “Ho vaig fer perquè no entenia aquelles paraules amb un nen de quatre anys al costat”, es va justificar l’atacant, que, tot i això, se sent molt a gust al Rico Pérez: “L’afició de l’Hèrcules és l’afició que més m’ha aportat en tota la meva carrera, i això no ho oblidaré.” Chechu, de fet, té contracte per a la temporada vinent i espera poder continuar al club: “Hem de seure i veure si el club continua comptant amb mi. Em queda un any de contracte, però jo no soc d’aquells jugadors que s’aferren al seu contracte tant sí com no. Tot és parlar-ho”, va concloure.