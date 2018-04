Descens i clatellada

El descens de categoria és la millor de les dues notícies que el Gavà ha rebut en els darrers dies. El conjunt del Baix Llobregat va descendir matemàticament diumenge passat després de caure a casa contra el Sant Andreu i que el Granollers guanyés l’Europa. Però ahir la directiva blaugrana va saber que el resultat de l’auditoria planejada pel Mercantil ha resultat un desastre i el club sabadellenc s’ha fet enrere de l’entesa econòmica que havia de salvar el Gavà de la desaparició.

L’acord entre el Gavà i el Mercantil era un fet fa un mes i mig. Ahir, però, es van complir els 45 dies de termini i tot ha quedat en no res. En aquest temps, el conjunt gracienc ha revisat els comptes del Gavà i, malgrat, que els càlculs inicials de deute per part de la directiva eren d’entre 300.000 i 400.000 euros, l’auditoria ha ensenyat que el forat és de 800.000 euros. I això, adverteixen des del Mercantil, que hi ha una part dels comptes que no són enlloc, amb la qual cosa entenen que el deute fins i tot es pot enfilar fins al milió d’euros. Aquest ha estat el motiu pel qual els sabadellencs s’han fet enrere en l’acord de vinculació que totes dues parts havien escenificat i que estava pendent d’aquesta auditoria. El Mercantil trobava un club de la tercera divisió amb el qual donar projecció als seus futbolistes de base i, a canvi, pagava els deutes del conjunt del Baix Llobregat que evitava la desaparició. Tot plegat, amb els diners d’uns inversors xinesos que s’han interessat en el projecte del Mercantil. El club sabadellenc diu que no té diners per fer front al sanejament del Gavà.

L’aventura de les dues entitats continuarà cadascuna per la seva banda: mentre el Mercantil continua buscant un club de la tercera divisió per poder vincular-s’hi i així aprofitar els diners de l’inversor xinès, el Gavà vol sobreviure. Tant a la Bòbila com al consistori, però, comença a agafar la idea que la situació és insostenible i que el futur més lògic és que el club desaparegui.