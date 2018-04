Pablo Machín volia una imatge radicalment diferent de la d’Anoeta, i l’equip la va oferir. També va acabar perdent, però el partit no va tenir res a veure amb el de Sant Sebastià. “Me’n vaig amb la sensació que ho hem donat tot. Hem competit, els jugadors s’hi han deixat l’ànima. No ja per empatar, sinó per guanyar. Ho hem fet tot per marcar”, va explicar l’entrenador del Girona. L’equip, de fet, va marcar, però l’àrbitre li va anul·lar fins a tres gols per fora de joc. “Crec que això no m’havia passat mai. I no vull dir amb això que consideri que són gols legals. Però no em vull centrar en polèmiques arbitrals.” Era impossible, però, esquivar-ho. “Si et dic tot el que m’han dit que han vist, no acabarem. El tercer no era fora de joc, un penal a Stuani, gols per centímetres... Els professionals hem d’assumir que a vegades és difícil. Sempre que siguin situacions comprensibles, ho hem d’assumir.” Interrogat per si s’havia sentit perjudicat, hi va afegir: “Les decisions s’han de prendre en calent, i costa. Després, l’objectivitat ens ha de dir si ens han perjudicat. Això és una ximpleria, però em fa mal que s’afegeixin tres minuts quan s’ha perdut temps i hi ha hagut targetes grogues per aquest motiu.”

Machín va veure “una primera part molt bona”. “El Betis ha demostrat que és millor equip, que té futbolistes d’extraordinària qualitat. Nosaltres hem fet les coses bé, però ells encara més.” En el 0-1, els gironins no van saber frenar Joaquín, que va fer una jugada espectacular. “M’he de fixar en el que puc fer, i això sonarà malament. Hem tingut tres possibilitats de resoldre la jugada. Primer l’Àlex i després en Pere. I al final, amb Bernardo, ens mesuren tan bé a l’hora de trencar el fora de joc que no hem pogut parar-ho. Però no descobrirem la segona joventut de Joaquín.” Després del descans, Machín va sorprendre arraconant l’esquema amb tres centrals i plantejant un 4-4-2. I l’equip va buscar el gol. “Mai se sap si ha passat per això, però s’havia de fer un gir. Veia molt clar que nosaltres teníem dificultats per poder tapar els tres jugadors seus del mig. Sempre quedaven Guardado o Fabián sols. Estàvem tenint dubtes si algun dels centrals sortia, i jugant amb línia de quatre quedàvem més fixats. Crec que ens ha sortit francament bé. Hem tingut les ocasions de gol suficients per haver remuntat. És una alternativa que fa temps que treballem als entrenaments”, va explicar.

La derrota encareix les aspiracions europees del Girona. “La nostra aspiració és guanyar el següent partit. I competir com ho hem fet avui. Si no fem cap més punt però competim així, em fotrà, però sortiré amb el cap ben alt”, va assegurar Machín, que veu l’equip “ambiciós” i capaç de continuar lluitant per aquest objectiu. De la possibilitat d’aplicar el videoarbitratge, va dir: “Quan som els perjudicats, tots direm que el VAR ajudaria. En jugades molt determinants i clares crec que sí que ajudaria”.