Al Betis se li apareix l’àrbitre

Molt acostumats a resar a les Verges, la que se li va acabar apareixent ahir al Betis a Montilivi va tenir nom i cognoms: Santiago Jaime Latre. L’àrbitre aragonès va anul·lar un gol a Juanpe en la primera part i dos a Stuani en la segona que van acabar arruïnant el notable partit del Girona, que sobretot en els segons 45 minuts va passar per sobre del rival. En els dos primers gols invalidats, la vista de l’assistent va ser de linx. En el tercer, després de la dutxa el més aconsellable era anar a visitar l’oculista.

El Girona no en va fer prou amb tres gols per sumar un trist punt i el Betis en va tenir prou amb un per aconseguir la quarta victòria en quatre visites a Montilivi. El Girona va acabar netejant la imatge del 5-0 d’Anoeta, però les sensacions no compten i sí els resultats: l’1 de 12 va ser un cop a la línia de flotació de les aspiracions europees i el punt final a la ratxa sense perdre com a local. L’estadi gironí, pràcticament ple ahir tot i la pluja, va deixar de ser invulnerable quatre mesos després.

Equilibri desequilibrat

En la primera part, les ocasions van estar repartides. Els gols, també. Però un va valer i l’altre no. I el Betis va arribar al descans amb el partit encarrilat com hi hauria pogut arribar perfectament amb el duel costa amunt si Portu l’hagués encertat davant Dani Jiménez o si el porter no hagués desviat una falta directa de Granell. El Girona va atacar des de la rauxa i el Betis ho va fer més a través de la qualitat i l’ordre. El 0-1, això sí, va ser un golàs, començant per la fabricació de Joaquín (es va desfer de Granell i Pere Pons) i acabant amb la definició de Loren.

Machín es reinventa