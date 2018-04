Una fita desconeguda

El Nàstic pot fer avui a Oviedo un pas gairebé definitiu cap a la permanència si guanya. Pel que fa a la fredor dels números, la victòria li permetria arribar als 45 punts, a només cinc dels desitjats 50 amb set jornades per disputar-se. I pel que fa a les sensacions, tindria un valor elevat en tractar-se del terreny de joc d’un dels equips que lluiten per l’ascens i pel fet d’encadenar tres victòries seguides per primera vegada aquesta temporada. El context anímic li és favorable, ja que haver guanyat els dos últims partits, tots dos a casa, li ha tret un pes de sobre enorme després de tot el patiment acumulat al Nou Estadi. A més, jugar a camp contrari sempre li ha provat aquesta temporada –és un dels millors visitants–, malgrat que en l’anterior desplaçament va perdre a Alcorcón.

“Una victòria ens acostaria moltíssim a la permanència, tot i que no estaria fet. Com més a prop estàs de l’objectiu, més complicat és”, afirma Nano Rivas, que no vol que l’equip i l’entorn caiguin en el relaxament quan encara hi ha molta feina per fer. Rivas espera un partit molt complicat al Carlos Tartiere, ja que preveu molta lluita i segones jugades, fent complicat el control de la possessió. A més, l’entrenador del Nàstic recorda que l’Oviedo ha canviat recentment el sistema de joc, ja que en la victòria de la setmana passada a Lugo Juan Antonio Anquela va aparcar la defensa de tres centrals i va apostar pel 4-4-2.

L’Oviedo no està en el moment més fi de la temporada –només ha guanyat dos dels últims nou partits–, però es manté ben situat i no ha deixat mai de ser un conjunt sòlid i competitiu. Fa quinze dies, contra l’Alcorcón, va perdre el segon partit de la temporada a casa.