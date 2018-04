El futur s’ennegreix

Només havia d’aguantar deu minuts, quinze com a màxim, però el Barça B ara mateix és un equip massa dèbil. L’Osca va prendre’s el penal encaixat com una ofensa i es va llançar a guanyar el partit amb una efervescència i un desig que, tal com estava el camp, hauria tingut data de caducitat. Però ni Costas, ni Martínez ni Rivera, el triumvirat defensiu blaugrana (tots tres amonestats), van ser a l’altura de l’altíssim nivell que van oferir els tres atacants de l’Osca –Cucho, Chimy i Melero–, i els blaugrana van encaixar dos gols immediats després d’avançar-se per acabar encaixant una derrota dolorosa. L’equip torna a la zona de descens onze jornades després i, quan encara falta molt, es va ennuvolant en el seu futbol deixant el seu entrenador, Gerard López, en una situació ben compromesa.

El tècnic va enviar un missatge amb la seva alineació, deixant el porter titular indiscutible, Ortolá, fora i fent entrar el migcampista indiscutible, Galarreta, el mateix dia que rebia l’alta mèdica. I la sortida de partit encara va ser prou bona fins que els visitants es van descentrar amb moltes pèrdues de pilota. L’Osca va créixer veient que en la pressió obtenia rèdit i ocasions, però el Barça es va desfogar enviant pilotes llargues a Cardona i el final del primer temps el van acabar guanyant els de Gerard als punts.

Als gols, el resultat el va decantar l’Osca en un segon temps en què, de nou, el Barça va fer mèrits per avançar-se. Ho va aconseguir en un penal provocat per Galarreta i executat per Aleñá. La imatge de Gerard López girat, sense voler atendre el resultat del penal i l’abraçada del referent de l’equip al tècnic un cop el va marcar, van ser prou eloqüents del que es cou al vestidor del filial blaugrana.

L’Osca, ferit en l’ànima pel gol i empès per la seva gent i pel desig de retornar a les posicions d’ascens directe, va capgirar el resultat en tan sols tres minuts. Tot el que estava patint la línia defensiva durant el partit va explotar en una assistència d’Ávila amb el cap a Melero i en la diana de l’argentí que va fer caure Costas i Varo per anotar a plaer la diana del triomf.

L’energia que va generar en la reacció l’Osca després del gol dels visitants no la va trobar el Barça B, que amb el camp molt pesant i sense recanvis de garanties, es va perdre en intents que no es van concretar. Tot i que l’equip va acabar amb tres defenses i tots els atacants al camp, l’Osca va tancar el xoc amb l’experiència que li correspon.