Revolució i productivitat

En la mitja part semblava un partit de costellada i en els últims minuts la sensació era que hi havia en joc la final de la Champions. Era molt difícil de pronosticar quan Stuani va marcar el penal del 0-2 (85’) que el partit d’ahir a Mendizorrotza pogués fer un gir tan radical i l’Alavés encarir tant la victòria als de Machín. Els d’Abelardo, però, van estar a punt de repetir la gesta de Montilivi (del 2-0 al 2-3) i van fer patir el que no està escrit els gironins a partir del gol de Tomás Pina (90’) abans que el quart àrbitre aixequés el rètol del temps afegit (4 minuts), que es va fer més llarg que un dia sense pa. El partit, que fins a l’equador de la segona meitat havia tingut un perfil molt baix, tant de qualitat com d’intensitat, va acabar absolutament incandescent, amb la graderia bullint, l’Alavés atacant de manera desbocada, el Girona defensant-se com bonament va poder i l’àrbitre ensenyant targetes i més targetes. L’1-2 final va ser or per al Girona, que encara somia la classificació europea. Té el setè només un punt per sobre, tot i que encara no sap si aquesta plaça (ara en poder del Sevilla) té premi. El tindrà precisament si els andalusos perden demà la final de copa.

Revolució total

Machín va sacsejar l’onze com només ho havia fet el partit contra el Barça a Montilivi, aquell dia que en realitat va semblar que el llençava. Ahir els canvis van provocar que el Girona sortís un pèl despistat i això es va traduir en dues oportunitats en tres minuts de l’Alavés. De mica en mica, el Girona va anar agafant aire i també possessió, gràcies al criteri dels dos Garcia, Aleix i Borja, amb la pilota als peus. Olunga, la referència, es va moure bé però se li va fer de dia en les dues ocasions que va tenir.

Gols i més gols