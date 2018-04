L’Espanyol s’imposa al Girona en el debut de Gallego a la banqueta (0-2)

L’Espanyol s’ha emportat el duel català jugat a Montilivi aquest migdia i, en el debut del tècnic espanyolista David Gallego, s’ha imposat per 0-2 al Girona. L’encontre ha estat marcat per un equip gironí que hi ha posat el control i les ocasions de gol sense encert, i un Espanyol que ha sabut resistir en defensa i ser molt efectiu en els metres finals. El triomf blanc-i-blau acaba amb la mala ratxa periquita de cinc jornades sense guanyar i sense veure porteria. D’altra banda, l’objectiu de classificar-se per Europa se li complica al Girona en aquest tram final de curs, tot i que les opcions continuen ben vives.

La igualtat dels primers minuts ha donat pas a un duel en què el Girona ha agafat la batuta del joc i de les ocasions. La primera arribada clara l’ha protagonitzat Portu, quan al minut 21 ha rematat de cap tot sol davant de la línia de gol però ha enviat la pilota incomprensiblement a fora. A la mitja hora de partit, Juanpe ha sigut l’encarregat de rematar des de l’interior de l’àrea. El seu xut ha topat amb un gran Pau López.

L’Espanyol, que fins aleshores havia generat poc perill, ha tret petroli d’una acció a pilota aturada. Gerard Moreno ha controlat a l’interior de l’àrea una falta executada des de la zona de tres quarts i, amb molta qualitat, ha fet pujar el 0-1 al marcador. Abans del descans, Stuani podia haver empatat de nou el partit però el seu llençament ha tornat a trobar un Pau López esplèndid a sota dels pals.

La segona meitat ha mantingut la mateixa dinàmica i en un rebuig a l’àrea, Portu, no ha pogut rematar amb prou comoditat just davant Pau López.

Gerard, decisiu