L’esquena, el taló d’Aquil·les

J.3. ATHLETIC - GIRONA 2-0 (2-0) Williams guanya l’esquena a Aday i dona la passada de la mort a Aduriz , que no perdona. J.4. GIRONA - SEVILLA 0-1 (0-1) Muriel és més ràpid que Juanpe i marca amb la cama esquerra, després de superar les mans toves de Gorka. J.6. GIRONA - BARÇA 0-3 (0-3) Luis Suárez aprofita la passada a l’espai de Sergi Roberto per marcar el 0-3 a Montilivi. J.7. CELTA - GIRONA 2-2 (3-3) Wass dona una gran assistència a Maxi Gómez , que supera Gorka amb la cama dreta. J.8. GIRONA - VILA-REAL 0-1 (1-2) Bakambu es queda tot sol davant del porter després d’una gran assistència de Trigueros i afusella Iraizoz. J.8. GIRONA- VILA-REAL 0-2 (1-2) Fornals inicia el contraatac i assisteix Bakambu , letal, que torna a marcar amb una forta rematada. J.12. GIRONA - R. SOCIEDAD 0-1 (1-1) Willian José marca un golàs després d’aprofitar la passada d’Oyarzabal, driblar Bernardo i batre Bounou. J.20. ATLÉTICO - GIRONA 1-0 (1-1) A passada de Thomas, Diego Costa guanya l’esquena als centrals i assisteix Griezmann perquè marqui a plaer. J.23. SEVILLA - GIRONA 1-0 (1-0) Correa és més ràpid que els defenses a la carrera, supera Bounou amb un toc suau i Sarabia empeny la pilota a dins. J.25. BARÇA - GIRONA 1-1 (6-1) Messi deixa tot sol Suárez , que no perdona amb la cama esquerra, superant Bounou. J.25. BARÇA - GIRONA 4-1 (6-1) En una jugada molt semblant, Messi assisteix Coutinho, i aquest dona la passada definitiva a Suárez . J.29. R. MADRID - GIRONA 2-1 (6-3) Karim Benzema habilita Cristiano Ronaldo , que es desmarca a la perfecció i supera Bounou amb la cama esquerra. J.29. R. MADRID - GIRONA 5-2 (6-3) Gran assistència de Modric cap a Gareth Bale , que enganya la defensa gironina i marca amb la dreta. J.29. R. MADRID - GIRONA 6-3 (6-3) Bona visió de joc de Toni Kroos, que connecta amb Cristiano Ronaldo i aquest defineix al primer toc. J.30 GIRONA - LLEVANT 1-1 (1-1) Passada bombada a l’espai cap a Morales , que trenca el fora de joc, dribla Bounou i marca a dins de l’àrea. J.31. R. SOCIEDAD - GIRONA 2-0 (5-0) Pardo aixeca el cap, veu Januzaj i el belga dribla el porter i marca, demostrant la seva qualitat. J.31. R. SOCIEDAD - GIRONA 3-0 (5-0) Zurutuza connecta amb la bona desmarcada d’ Oyarzabal , que defineix a la perfecció. J.31. R. SOCIEDAD - GIRONA 4-0 (5-0) En una jugada gairebé calcada, Zurutuza torna a assistir Oyarzabal , a qui Bounou no pot frenar amb la sortida. J.31. R. SOCIEDAD - GIRONA 5-0 (5-0) Tercera assistència d’un gran Zurutuza, que ara serveix el gol en safata a Juanmi, que feia poc havia entrat al camp. J.32. GIRONA - BETIS 0-1 (0-1) Espectacular conducció de Joaquín, que la passa a Loren i el davanter supera Bounou aixecant la pilota. J. 34 GIRONA - ESPANYOL 0-2 (0-2) Bona visió de joc de Sergi Darder, que connecta mil·limètricament amb Gerard Moreno i aquest no perdona superant el porter amb un toc de ‘killer’.

3 gols després de guanyar l’esquena als centrals del Girona ha marcat Luis Suárez, i 2 Bakambu, Cristiano i Oyarzabal.