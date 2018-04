L’Arturo que realment volien

L’arribada d’Arturo Rodríguez ha estat una alenada d’aire fresc al Sabadell. Mentre que la majoria d’equips, més rics o més pobres, es trenquen el cap per trobar un davanter centre de referència, els arlequinats poden dir que ja l’han trobat. I amb contracte per a la temporada que ve. Un pèl tard, això sí. El cos tècnic, especialment Toni Seligrat, celebra l’aportació del seu ariet referència que els ha ajudat a assolir la permanència i alhora lamenta que no hagués arribat abans. En el mercat d’estiu va arribar un altre Arturo –Arthuro Henrique Bernhardt–, que no només no va donar resultats (1 gol en 180 minuts) sinó que no va encaixar en el vestidor fins a la seva sortida en el mercat d’hivern.

“Ens vam equivocar d’Arturo. Ens en va arribar un a principis de temporada que va ser una errada molt greu. Ens vam equivocar de persona i de jugador, però al gener ho vam corregir”, va dir l’entrenador del Sabadell, després del darrer partit a Formentera en què els arlequinats van assolir la salvació virtual (45 punts) en part gràcies a l’actuació del davanter arribat en el mercat d’hivern. Un gol i una assistència van refermar les bones sensacions que havia deixat el jugador al llarg dels darrers partits. De fet, en el cos tècnic i en el si del club creuen que si haguessin encertat el davanter centre des de principis de temporada, l’equip ara mateix estaria aspirant a cotes molt més altes. “Si l’haguéssim tingut des de principi de temporada estic segur que portaríem uns quants punts més només pel fet de tenir un home gol com ell”, va afegir Seligrat.

“Des del primer dia em van rebre molt bé, he congeniat amb tots els companys i al camp m’he trobat a gust. Ells han entès ràpidament com jugava, i jo, l’estil de joc que volia el míster. S’està veient que estic a un bon nivell i espero seguir així”, explica el davanter. Després de dues temporades i mitja difícils a àmbit personal amb el Còrdova a segona A (dos partits disputats), a Cartagena (set gols) i amb l’UCAM Múrcia (tres gols), a Sabadell ha trobat un lloc on gaudir, especialment al costat de Felipe Sanchón. “És un plaer compartir entrenaments amb un gran jugador com Felipe. A un davanter com jo, que li agrada anar als espais, que algú com ell et pugui filtrar passades és un luxe”, explica.

La connexió amb la ciutat, l’equip, el tècnic i els companys és màxima, per això Arturo està prou satisfet de com veu el futur d’arlequinat. “Seria interessant mantenir el bloc, fer dos o tres reforços de qualitat i que aquest equip pugui somiar el que vulgui”, reconeix. “Espero que millorem. Que aquest punt de sort per convertir empats en victòries el tinguem la propera temporada.”