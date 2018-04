Els 50, la xifra màgica

Si hi ha una xifra que serveix com a referència a segona A són els 50 punts que solen assegurar la permanència. La gran majoria d’equips d’una categoria igualada i imprevisible la tenen al cap quan comença la temporada, respiren alleujats quan l’assoleixen i amplien els horitzons si encara hi ha lliga per disputar. El Reus, que es va marcar com a objectiu a principi de curs jugar la fase d’ascens, ja no serà a temps de perseguir una altra fita que no sigui la permanència, però es podrà donar per satisfet si no ha de patir en les últimes jornades. Avui, en la visita del Saragossa, l’equip roig-i-negre assolirà els 50 punts si obté la tercera victòria seguida.

El Reus arriba en un bon moment a la recta final. Tan sòlid com sempre i més entonat en atac que de costum, acaba d’encadenar, per primera vegada, dues victòries seguides, contra el Cadis i a Albacete. És com a local que l’equip d’Aritz López Garai és especialment fiable, ja que no ha rebut cap gol en els sis últims partits que hi ha jugat, amb quatre triomfs i un empat.

El Saragossa de l’exentrenador roig-i-negre Natxo González ha viscut una trajectòria clarament ascendent. Després de passar bona part de la primera volta a la zona mitjana, ha guanyat onze dels quinze partits de la segona part de la lliga i ocupa plaça de fase d’ascens. Els aragonesos s’estan mostrant forts a camp contrari, tot i que en l’últim desplaçament, a Vallecas, van perdre. En els quatre anteriors, en canvi, van aconseguir la victòria.