Reacció incompleta

Després de dues victòries, el Reus veia la visita del Saragossa com una bona oportunitat de deixar enllestida la permanència assolint els 50 punts. Es va haver de conformar, finalment, amb l’empat, que el deixa una mica més a prop d’un objectiu que no trigarà a segellar. L’equip de López Garai va demostrar ahir capacitat de reacció després del gol d’un Saragossa que va començar millor –Toquero (21’)– i va poder empatar gràcies a una altra diana del seu pitxitxi, Lekic (47’), abans que el ritme decaigués i els locals haguessin de donar per bo l’empat.

El Saragossa, amb Toquero i Borja Iglesias en punta i Papu una mica més endarrerit, pressionava la sortida de pilota del Reus, que no va començar còmode el partit. L’equip aragonès recuperava pilotes a la zona de mitjos i les feia arribar a l’àrea amb cert perill. Però va ser una excursió imprevista d’un central el que li va donar fruit. Verdasca es va trobar sense oposició quan va superar el mig del camp i va anar trencant línies fins arribar a la frontal de l’àrea gran del Reus, on va fer una bona paret amb Borja Iglesias, que el va deixar en bona posició per xutar. El pal va refusar el seu llançament i Toquero, molt atent, va recollir el rebot per marcar. El Reus, que veia que no podia elaborar gaire, hi va posar més verticalitat i, sobretot, molta intensitat per produir accions ofensives, i va començar a posar setge a la porteria de Cristian Álvarez. Ho va fer en accions a pilota aturada, en diverses centrades perilloses des de les dues bandes –amb els laterals Álex Menéndez i Jorge Miramón especialment actius– i en alguna bona pilota dins l’àrea, com ara la que Miramón va servir a Yoda, que va topar amb la bona intervenció del porter visitant amb el peu (44’). Abans, amb més espais per als contracops, el Saragossa havia arribat un parell de cops a l’àrea d’Edgar Badia, especialment encertat desviant el xut creuat de Borja Iglesias (35’).

En la primera acció de la segona meitat, Miramón va arribar a la línia de fons. Semblava que no tenia possibilitat de fer una centrada, però va persistir fins a trobar un forat i enviar la pilota al segon pal, on Lekic va saltar més que ningú per rematar de cap i fer l’empat. El gol va deixar momentàniament tocat un Saragossa que no s’esperava un canvi de guió brusc poc després del descans i el Reus va continuar atacant. Va estar molt a prop del gol Yoda, que va rebre la pilota dins l’àrea, va fer dos bons retalls però va xutar massa alt (56’). Poc després, una altra centrada de Miramón, aquest cop oberta i per baix, va tornar a ser rematada per Lekic, ara amb el peu i desviat per molt poc. De mica en mica, el cansament va anar afectant el Reus, i el Saragossa va calcular que, vist com havia anat el partit, el punt no era una mala cosa. Fins al final, els visitants van provar sort amb algun xut llunyà i el Reus amb un parell de pilotes a l’àrea més i una última acció, després d’un xut de falta de Ledes, en què Carbonell va demanar penal.