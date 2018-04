Nano Rivas: “Ho sentim molt”

La dolorosa derrota del Nàstic al camp d’un Llorca que ja ha baixat, en un partit en què l’equip grana va exhibir una imatge i una apatia preocupants, va generar un ambient força crispat després del matx. I és que el president del club, Josep Maria Andreu, va ser molt directe i dur amb l’actitud de l’equip després del partit, i va demanar, en declaracions a Tarragona Ràdio, que la plantilla i el cos tècnic es disculpessin. “Espero i confio que durant aquesta setmana tots els jugadors i tots els tècnics surtin a la premsa a demanar perdó als seguidors del Nàstic”, va dir el màxim dirigent grana, que va etiquetar l’actuació de l’equip d’“absolutament lamentable”.

La resposta en calent del tècnic, Nano Rivas, va ser mostrar la seva discrepància amb Andreu: “És la seva opinió, però jo no tinc cap raó per demanar perdó, perquè hem treballat tota la setmana per intentar guanyar.” Una hora més tard, però, l’entrenador de Ciudad Real va enviar un missatge a l’afició a través de Twitter en què es disculpava: “Sentim molt la derrota d’avui [per diumenge], per tota la gent que s’ha desplaçat a Llorca i pels que han patit des de Tarragona. Érem conscients del que ens hi jugàvem i les coses no han sortit. Que ningú dubti que hi deixarem la vida per assolir l’objectiu, i això passa per guanyar a casa i per estar units.” Rivas, doncs, va apel·lar a la comunió en un tram que serà determinant per evitar ensurts. Diumenge que ve, de fet, els grana tenen un partit complicadíssim a casa contra l’Osasuna. Després, s’enfrontaran al Sevilla Atlético –que ja ha baixat–, la Cultural Leonesa, l’Osca i el Rayo Vallecano. La fita, no caure a una zona de descens que ara és 4 punts per sota.