Entre les gestes i el no badar

El Barça B, per números i per sensacions, és el que ho té més complicat per assolir la permanència Si la resta no fallen molt, les dues places de descens se les jugaran el Barça B, el Còrdova i l’Almeria

La batalla per eludir el descens no està encara definida. El Sevilla Atlético i el Llorca ja són equips de segona B, però hi ha dues places que no estan decidides i que s’aniran perfilant en les cinc jornades que queden. D’entrada, l’equip que ho té més difícil és el Barça B, que s’ha posat en una situació molt compromesa i no té gairebé marge d’error. El filial blaugrana és qui ho té més magre per la distància que té respecte a la zona de permanència –5 punts– i pel calendari que li espera, ja que s’ha d’enfrontar a molts conjunts que lluiten a la part alta. El gran dubte no és la seva capacitat per guanyar partits, ja que en una categoria tan igualada poden imposar-se contra qualsevol dels equips de dalt, és veure si l’estat anímic els ho permetrà fer. I és que l’equip ha enllaçat una sèrie de resultats molt dolents tot i el canvi d’entrenador de la setmana passada, no dona signes positius, i s’haurà d’enfrontar a contrincants que batallen a la part alta i arriben carregats de confiança. Això sí, el partit de dissabte serà molt important. És evident que si guanyen el Reus aquesta distància pot canviar i les coses es poden veure d’una altra manera.

D’altra banda, tot i que amb la victòria de la Cultural Leonesa contra el Còrdova el cap de setmana passat podia semblar que les coses quedaven molt definides, el conjunt andalús encara no ha dit l’última paraula. Ells han assumit el plantejament que fa unes setmanes tenien la permanència a 13 punts i que ara està només a 3. A més, d’aquí a tres setmanes s’enfronten a l’Almeria, en un partit que pot ser transcendental. El Còrdova, amb tot, està centrat a sumar els 11 punts que li falten per salvar-se, sap que el camí serà llarg i no crec que la derrota contra la Cultural canviï el seu plantejament.

El conjunt lleonès, precisament, ho té molt bé per aconseguir la permanència. També ha signat una gran reacció, està en una dinàmica molt positiva i s’ha mantingut fidel a un estil de joc que li està funcionant. S’ha de valorar la paciència que hi ha hagut al club lleonès, ja que en el moment més complicat es va aposar per mantenir el rumb, i tot això suma.

Amb els mateixos punts que la Cultural hi ha també el Nàstic i l’Alcorcón, els quals veig ben preparats, ja que disposen d’un bon marge respecte al Còrdova i, a més, tenen l’experiència d’haver viscut moments similars la temporada passada. Es podrien complicar la vida, però per poc que facin bé les coses, tots dos aconseguiran la permanència. Els grana són un equip que s’ha reforçat bé a l’hivern i, tot i la darrera derrota inesperada a Llorca, jo crec que acabaran sumant els punts que necessiten, mentre que els grocs són un equip que perd poc, esgarrapa molts empats i a casa és difícil de batre. Per sobre d’ells ja hi ha l’Albacete i el Reus. Els manxecs ja ho tenen gairebé fet i no tindran problemes per amarrar la salvació: són un equip segur, molt difícil de batre i que transmet grans sensacions, mentre que els roig-i-negres, amb 48 punts, ja ho tenen del tot enfilat.

Amb tot, si no hi ha cap daltabaix o sorpresa, hi ha dues places de descens obertes i tres grans candidats. I és que més enllà del Barça B i el Còrdova, que són els conjunts que les ocupen ara, veig l’Almeria amb possibilitats de caure a una d’aquestes dues posicions. A l’equip blanc-i-vermell hi ha hagut molts canvis d’entrenador al llarg de la temporada i no sembla que hi hagi un model de joc clar i definit. Per totes les sensacions que transmet, crec que és un dels equips que estan més en perill de descens.