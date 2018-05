Sense desviar-se del camí

En la presentació de Dejan Lekic, en què l’ariet va afirmar que se sent estimat i agraït per la gent de Reus, també es va ampliar la informació sobre l’operació per posar-li una vàlvula al cor a què serà sotmès l’entrenador, López Garai, avui mateix i que el mantindrà quinze dies allunyat de les banquetes. “És una operació que se li havia de fer durant l’estiu, però que ha quedat avançada per problemes d’agenda del doctor que li farà”, va confirmar el president, Xavier Llastarri. “Se li va detectar la temporada passada quan va deixar de jugar, però no és un problema important, simplement és mecànic i no tindrà més complicació”, va dir Sergi Parés, que va agrair les mostres de suport a l’entrenador des que es va saber la notícia.