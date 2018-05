L’obligació i la calma

El Barça B i el Reus afronten d’una manera molt diferent el duel d’aquesta tarda. Per al filial blaugrana la victòria és una obligació després de sis derrotes seguides que han costat el càrrec a Gerard López i que han deixat l’equip enfonsat en la zona de descens, a cinc punts de les places de permanència. El Reus, en canvi, està en un bon moment i té la salvació a la butxaca.

Els blaugrana no volen pensar en la magnitud de la tragèdia perquè realment tenen la permanència molt llunyana quan falten cinc jornades per acabar la lliga. El duel contra l’Almeria va exhaurir bona part de les possibilitats de l’equip per salvar-se, però mentre hi ha vida hi ha esperança. I l’equip s’agafa a la bona sintonia que ha ofert darrerament, en què l’equip ha estat superior als seus rivals. El problema que ha de solucionar García Pimienta, que s’estrenarà al Miniestadi després del primer partit dirigit al Juegos Mediterráneos, és posar fi a la manca d’eficàcia a les àrees. El tècnic, però, no tindrà gaires alternatives perquè no només no recupera cap lesionat –ni cap jugador interessant es rehabilitarà en el que queda de curs– sinó que li han caigut dues peces importants: Rivera i Cardona.

El Reus arriba al duel en un moment dolç. Dues victòries i un empat en les tres últimes jornades li han permès deixar la permanència pràcticament enllestida –té nou punts de marge respecte al dinovè i els 50 punts a tocar– i la possibilitat d’afrontar amb tranquil·litat els últims partits. De totes maneres, l’equip roig-i-negre ja ha demostrat en els dos cursos a segona que és extremadament regular i competitiu, i que voldrà mantenir la imatge fins al final. Si bé és cert que, especialment en la segona volta, els problemes els té el Reus a camp contrari, l’anterior desplaçament, a Albacete, en què el Reus es va poder imposar per la mínima (0-1), va significar la fi d’una ratxa de sis partits seguits sense vèncer a fora, amb cinc derrotes.

Amb les baixes dels lesionats Querol, Migue i Ricardo Vaz, el més probable és que Xavi Bartolo, que ocuparà el lloc a la banqueta d’Aritz López Garai, operat ahir d’un problema al cor, no variï gaire l’onze inicial respecte al dels últims partits.