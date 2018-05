Mala peça al teler

El Nàstic va perdre diumenge una gran oportunitat d’encarrilar la permanència i d’afrontar les últimes quatre jornades amb marge i certa tranquil·litat amb una victòria contra l’Osasuna. En comptes d’això, va fer un mal partit, amb una imatge pobra, va ser derrotat –la zona de descens es manté a quatre punts– i els nervis i la mala maror van envair el Nou Estadi, amb xiulets a l’interior i recriminacions i tensió a l’exterior, un cop acabat el partit. El tercer tècnic de la temporada, Nano Rivas, va quedar tocat –se la va jugar amb una revolució en l’alineació que no li va sortir bé– i ha perdut bona part del crèdit que tenia. La derrota en l’anterior partit, al camp del Llorca, que ja ha baixat, agreuja la situació. No és, sens dubte, la millor manera d’afrontar els quatre últims partits, en què els grana han de sumar uns quants punts per assegurar-se la permanència i en què el calendari, compromès, no ajuda.

D’entrada, el Nàstic tindrà diumenge una pressió màxima a Andalusia. El Sevilla Atlético ja és equip de segona B, però el precedent de Llorca recorda al Nàstic que aquesta circumstància no treu competitivitat a un equip, i encara menys a un filial, amb motivacions més enllà dels punts i la classificació per als seus joves futbolistes, motivats per fer el salt al primer equip. De fet, el filial sevillista ha aconseguit set punts en els tres últims partits al seu terreny de joc, amb les victòries contra el Barça B (3-1) i l’Alcorcón (1-0), i l’empat contra el Granada (0-0). El Nàstic i Nano Rivas se la jugaran a Sevilla, ja que la derrota podria costar el càrrec al tècnic i carregar l’equip de pressió per al següent partit, la visita d’un rival directe com la Cultural Leonesa, que ara té un punt més. I els dos últims partits del Nàstic són més que complicats ja que els rivals, l’Osca i el Rayo, s’estaran jugant l’ascens.