La frontera de la felicitat

El Reus continuarà la temporada que ve a segona A. Serà la tercera campanya seguida en la categoria de plata de l’equip roig-i-negre, que dissabte passat va superar la barrera dels 50 punts –la xifra de referència per assegurar-se la permanència– després de derrotar el Barça B al Miniestadi (0-1) i assolir els 51 punts. Si bé és cert que per a la salvació matemàtica li falta un punt, també ho és que, amb quatre jornades encara per disputar i cinc equips entre la tretzena posició que ocupa i la zona de descens, la permanència és irreversible. La millor ratxa de la temporada –ha aconseguit 10 dels últims 12 punts en joc després de derrotar el Cadis, l’Albacete i el Barça B, i empatar contra el Saragossa– li ha permès assolir l’objectiu una jornada abans que la campanya passada, en què després de 38 jornades tenia 48 punts i en la 39 va vèncer i va assolir els 51. La temporada passada, amb una meitat baixa de la classificació més igualada, la diferència amb les places de descens era més petita. En la jornada 38 tenia cinc punts de marge i en la següent, vuit. Ara, en canvi, en té dotze.

“Per a un club humil com el nostre superar els 50 punts a quatre jornades del final és una fita molt important”, afirma el segon entrenador del Reus, Xavi Bartolo. També és cert, però, que a principi de temporada el club roig-i-negre es va marcar fites més elevades –es va parlar de lluitar per disputar la fase d’ascens–, per bé que la igualtat i la dificultat de la categoria i el fet que per sota hi hagi equips amb un pressupost més elevat i més ambició fan que a Reus valorin positivament la campanya.

En els quatre últims partits, el Reus té l’objectiu de continuar mostrant l’esperit competitiu que l’ha acompanyat a segona A i que consideren que és el seu senyal d’identitat, i quedar com més amunt millor. La temporada passada els roig-i-negres van acabar en l’onzena posició amb 55 punts, i ara són tretzens i en tenen 51, de manera que superar els números del curs passat, i tornar a quedar en la meitat alta de la classificació, és l’última fita que es marquen. Dissabte que ve al vespre, el Reus rebrà un Tenerife al qual se li està a punt d’escapar la possibilitat de jugar la fase d’ascens, igual que al Granada, que serà el següent rival dels roig-i-negres, a Andalusia. Els dos últims partits del Reus són contra equips que lluiten per evitar el descens: el Còrdova al municipal, i al camp de l’Alcorcón en el duel que tancarà el curs.