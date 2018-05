Gols de record perenne

Cinc jugadors van tastar la glòria en la darrera jornada amb gols decisius en la part alta de la classificació. Carroza (Sant Andreu), Òscar Garcia (l’Hospitalet), Moha (Pobla), Toro (Terrassa) i Poves (Prat) van ser part activa per fer que els seus equips assolissin el pas a la promoció d’ascens en el cas dels dos primers i perquè els tres restants es mantinguessin vius en la lluita fent descarrilar l’Ascó i l’Europa de la lluita per la quarta posició.

Carroza va inaugurar el marcador i va obrir el camí del triomf a Reus (0-2), on el Sant Andreu va assegurar-se disputar la promoció d’ascens. “Va ser molt important la victòria contra l’Hospitalet de fa un parell de jornades perquè ara tenim a la mà ser segons classificats”, explica l’autor de la diana, executada amb un cop de cap després d’una falta lateral de Ton Alcover. L’objectiu del Sant Andreu no s’acaba aquí, ja que els quadribarrats volen el segon lloc i l’Hospi és el seu competidor, empatat a punts però amb l’average favorable als barcelonins. Al municipal de l’Hospitalet va ser Òscar Garcia qui va apropar el triomf als riberencs amb un xut des de la frontal (2-0) en el triomf contra l’Horta. “No acabàvem de tancar la classificació per a la promoció d’ascens i per sort ara ja ho hem fet”, diu el migcampista.

La Pobla arribarà a l’última jornada depenent de si mateixa per ser quarta, en bona part gràcies al doblet de Moha contra el Castelldefels (2-0). “Les sensacions sempre són molt bones perquè per a un davanter els gols són confiança per tot el que pugui passar d’ara endavant”, relata l’exjugador del Llagostera, autor de set gols en quinze partits des de la seva arribada procedent de la Costa Brava.

La batalla per la quarta posició serà aferrissada, ja que el Terrassa, empatat a punts amb el filial del Nàstic, encara hi vol dir la seva. Als vallesans se’ls va estar a punt d’escapar el partit contra el Cerdanyola, però un gol de Toro en el minut 88, va marcar la diferència (1-0). “Després de marcar un gol d’aquest tipus, l’endemà et lleves exultant, amb una altra mentalitat”, bromejava el davanter, confiat en les possibilitats del seu equip en la darrera jornada.

Per si la Pobla i el Terrassa s’adormen i perden, el Prat està preparat per a la quarta posició perquè, en el triple empat, els potablava són els beneficiats. A punt va estar el conjunt de Pedro Dólera de no explicar-ho perquè en el minut 93, i per culminar la remuntada en deu minuts, va aparèixer l’oportunisme de Poves per capgirar el 0-2 del minut 82. “Des de feia jornades que fèiem les coses bé, però remuntades com la que vam viure, a un li fan pujar la moral”, va indicar l’atacant, que fa quatre jornades consecutives que veu porteria. “Se’m donen millor sempre els trams finals de curs”, assenyala.