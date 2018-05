El conqueridor d’espais

“Em recorda Rakitic, per estil de jugador i perquè ha hagut de modificar el seu rol”, analitza Gabri

Barça B i bones notícies són dos conceptes que lliguen com l’aigua i l’oli. El filial blaugrana viu immers en una depressió que ja fa onze jornades que dura. Res no surt bé. El canvi de tècnic no ha anat acompanyat de canvi de tendència i, per aquesta via, la pròxima estació serà la segona B. Només un miracle evitaria un desenllaç així. Enmig d’aquesta frustració convertida ja en tedi, però, també passen coses bones. Darrerament, la millor ha estat l’aparició de Monchu Rodríguez. El mig juvenil va ser una solució d’emergència davant les baixes d’homes importants a la medul·lar, però les seves bones actuacions l’han convertit en un fix les darreres jornades. El centrecampista mallorquí, que va debutar el 15 de desembre passat a Cadis, ha encadenat ja cinc titularitats. I les ha aprofitat de meravella. Ha conquerit el mig del camp amb la seva capacitat de multiplicar-se i, fins i tot, va marcar tres jornades enrere contra el Rayo.

“Veure el protagonisme que està agafant Monchu no em sorprèn, perquè ja sabia les seves capacitats”, afirma Gabri Garcia, tècnic seu al juvenil A la temporada passada i en l’inici de l’actual. El de Sallent, de fet, relata un canvi en el mig a partir de l’inici d’aquest curs: “He vist una gran progressió quant a maduresa. El primer any amb mi li va costar una mica, perquè havia estat molt important i havia marcat molts gols al juvenil B. El fet de no tenir tant de protagonisme li va crear dubtes, però aquesta temporada ja va començar de manera molt diferent, era un Monchu molt millor.” De fet, Gabri va tornar a apostar per situar-lo de mig centre, la posició que ocupava quan va arribar procedent del Mallorca, sent infantil, l’estiu del 2012. Un cop a la Masia se’l va situar més avançat i, en les categories de formació, es va atipar de fer gols tot i no ser un davanter.

“A causa de les circumstàncies el vaig provar en la posició de número sis, perquè creia que per capacitat física i de desgast ho podria fer bé, i es va adaptar de meravella. Ha fet una temporada molt bona, tant de sis com d’interior”, relata l’exentrenador del Barça juvenil, que troba paral·lelismes entre Monchu i un jugador del primer equip: “Em recorda molt Rakitic, que va arribar després de destacar ofensivament al Sevilla i aquí ha hagut d’anar adaptant el seu rol fins a convertir-se en un jugador indispensable.” Gabri, amb tot, veu en el mallorquí un d’aquells futbolistes amb qualitats suficients per fer-se un lloc al Barça: “Destaca pel seu físic, la seva capacitat de sacrifici i és un jugador que també té molta arribada. Ja ha demostrat que està llest per jugar al filial i, per competitivitat, és un nom que es pot tenir en compte pensant en clau de primer equip. Això sí, se l’ha de deixar acabar de madurar, que li ha arribat tot molt ràpid i cal veure com va progressant.” Perquè Monchu pugui tenir continuïtat al club blaugrana, en tot cas, caldrà assegurar-se la seva continuïtat, ja que és una de les joves promeses cridades a ser protagonistes en el filial la temporada que ve i el seu contracte s’acaba aquest estiu.