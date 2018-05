Un únic signe permès

Posar fi a quatre jornades sense guanyar ni marcar, mantenir a distància o escapar-se de les places de descens, recuperar crèdit per a Nano Rivas, millorar l’ambient de l’entorn, no deixar-se sorprendre per un equip descendit, la dificultat de les tres jornades restants... Són moltes les raons per considerar que la victòria és l’únic signe permès per al Nàstic en la visita aquesta tarda a la ciutat esportiva del Sevilla. Els grana han perdut l’últim mes una bona oportunitat d’enllestir la permanència, ja que només han aconseguit un punt de dotze possibles, i ara se la juguen en el tram final. Després de visitar el Sevilla Atlético, el Nàstic rebrà la Cultural Leonesa en un duel directe i jugarà els dos últims partits contra els actuals dos primers classificats, l’Osca i el Rayo.

Nano Rivas veu el seu equip conscienciat amb la importància del duel i espera que la pressió no els afecti. Durant la setmana ha volgut abstreure els jugadors dels partits precedents i dels futurs i de la classificació per tal que afrontin el d’avui com un partit més, però que s’ha de guanyar, això sí.

El Sevilla Atlético va consumar fa dues setmanes un descens que feia temps que s’intuïa, ja que de seguida es van enfonsar en la zona de descens. Per al filial andalús, però, la classificació no és l’única motivació de la competició, ja que els seus futbolistes joves sempre busquen reivindicar-se, valguin el que valguin els punts en joc. “No tenen pressió i voldran demostrar tot el futbol que tenen”, avisa Nano Rivas. De fet, últimament el Sevilla Atlético ha protagonitzat resultats inesperats, com en els dos anteriors partits com a local, amb la victòria contra l’Alcorcón i l’empat contra el Granada, i el triomf a Saragossa.