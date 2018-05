Un únic punt de tensió

Amb el descens directe ja decidit i amb els tres primers classificats també definits –el Sant Andreu i l’Hospitalet, això sí, es disputen la segona posició que dona un cert avantatge amb vista a la promoció d’ascens–, l’únic punt d’interès en aquesta darrera jornada de campionat és la lluita pel darrer bitllet per a la promoció d’ascens.

I en aquesta pugna qui està més ben situat és la Pobla de Mafumet, l’únic conjunt que depèn de si mateix per amarrar la classificació. Això sí, el filial grana s’enfronta al pitjor rival possible: l’Espanyol B. Els blanc-i-blaus han abaixat lleugerament el ritme des que es van proclamar campió de lliga, però han demostrat ser, de bon tros, el millor equip del campionat i encara no coneixen la derrota al seu camp. Els grana, per la seva banda, necessiten la victòria si no volen estar pendents d’altres resultats.

I és que a Castelldefels, el Terrassa estarà molt pendent del que passi a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els egarencs, que la setmana passada van aconseguir una victòria in extremis gràcies a un gol de Toro a les acaballes, necessiten millorar el resultat dels tarragonins per assaltar la quarta posició i tornar a jugar el play-off d’ascens per segona temporada consecutiva.

Per últim, el tercer en discòrdia en aquesta lluita és el Prat, que necessita poc més que un miracle per acabar la lliga en quarta posició. Si fa no fa, un miracle semblant al de la setmana passada, en què els potablava van mantenir les seves mínimes esperances en remuntar un 0-2 al Palamós en els últims deu minuts. En aquesta ocasió, els de Pedro Dólera necessiten tornar a sumar els tres punts, però a sobre, només els serveix la derrota de la Pobla de Mafumet i del Terrassa. D’entre tots tres, només un sortirà vencedor de la jornada; la resposta, aquest migdia.