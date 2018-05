Quan Juan Villar, poc després de provocar l’expulsió d’Olmo exagerant una mitja agressió, va marcar en el minut 27 el gol que igualava el de Miramón, el partit se li feia molt costerut, al Reus. Per a l’equip roig-i-negre, però, no hi ha obstacles prou alts i, amb disciplina defensiva primer i amb atreviment després, va aconseguir mantenir a ratlla el Tenerife durant la resta del partit i va estar a prop de guanyar-lo amb bones ocasions en la segona meitat. Finalment, va obtenir un punt molt dolç, ja que li permet enllaçar el cinquè partit sense perdre i aconseguir la permanència matemàtica.

El Reus, amb força presència ofensiva en l’onze –hi havia dos puntes, Lekic i un Máyor més obert a la banda esquerra–, va començar assetjant la porteria del Tenerife i, després d’un parell de rematades, sobretot un xut de Vitor Silva rebutjat per Dani Hernández (5’) i de tres córners, va trobar premi. Després d’una bona acció de Yoda –gran control orientat per endur-se la pilota, fiasco en la rematada i centrada quan l’acció semblava perduda–, Miramón va recollir el rebuig per fer una volea potent, impossible per al porter visitant (12’). El Reus, ara més pausat i amb més combinació, va continuar dominant, per bé que el Tenerife no renunciava a l’atac i va protagonitzar un parell d’aproximacions perilloses. Tot es va començar a complicar per al Reus en el minut 23, quan Jesús Olmo es va encarar amb agressivitat amb Juan Villar després d’una topada entre els dos i el jugador del Tenerife va caure al terra amb teatralitat. L’àrbitre va ensenyar la vermella al central del Reus. Poc després, el mateix Juan Villar va arribar a l’àrea dels locals per la dreta, va fer una retallada i va connectar un llançament ajustat amb l’exterior de la cama dreta, impossible per a Edgar Badia (1-1). La superioritat numèrica i l’empat van fer créixer el Tenerife, que va dominar i va sovintejar l’àrea local fins al descans amb un Reus que havia endarrerit Tito Ortiz per ocupar el lloc d’Olmo a l’eix de la defensa –l’altre central natural del Reus, Pablo Íñiguez, està lesionat– i Vitor Silva per jugar més al mig del camp.

El Reus va optar, d’entrada, per la prudència i per prioritzar la bona col·locació defensiva després de la represa. El Tenerife, que necessitava la victòria per continuar aspirant a la fase d’ascens, va portar el pes del joc i es va apropar a l’àrea d’Edgar Badia, per bé que sense gaire perill. En el minut 58, el cos tècnic del Reus –Xavi Bartolo a la banqueta i Aritz López Garai a la llotja– va substituir Máyor, poc productiu lluny de l’àrea, per Fran Carbia, que va reactivar els roig-i-negres. El tarragoní va tenir dues grans ocasions per marcar, la primera en recollir un rebuig i buscar una gran paràbola que Dani Hernández va desviar volant (64’) i la segona guanyant la posició després d’una projecció amb el cap de Lekic i xutant fora per poc davant la sortida del porter visitant (66’). Vitor Silva, amb xut centrat, també va estar a prop del gol abans que el Tenerife tornés a intensificar el ritme ofensiu en el tram final, en què el treball defensiu va permetre al Reus assegurar un bon empat.