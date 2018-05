De primer, exigència

No hi ha cap equip que estigui de passada d’entre els quatre rivals als quals s’enfrontaran els catalans que s’han classificat per a la promoció d’ascens a segona B. Si bé el català sempre és el grup més temut, s’espera que tant el Compostela, com l’Antequera, com el Náxara com el Mar Menor plantin cara a l’Espanyol B, el Sant Andreu, l’Hospitalet i el Terrassa. Dels plats que esperen als representants del país, el primer és ben exigent.

L’Espanyol B s’haurà d’enfrontar a un dels grans dominadors del futbol gallec en els últims anys. El Compostel·la és un equip que ha regnat amb fermesa en el grup 1 –a partir de la jornada 15, només ha cedit el primer lloc en una jornada– però que, a més, té un passat recent en la segona divisió B, en què es va estar tres temporades i fins i tot va vorejar la promoció d’ascens amb un sisè lloc en la temporada 2014/15. “La valoració del sorteig és positiva. Per a nosaltres era important que ens toqués un equip que tingués un bon camp. San Lázaro és un camp de primera pràcticament, i aquesta era una de les preferències”, explicava l’entrenador de l’Espanyol B, Carlos Castro. La tornada serà a la ciutat esportiva Dani Jarque.

També haurà de jugar en un camp de gespa natural el Sant Andreu. L’Antequera ha estat el quart classificat d’un dels grups més exigents de la competició, l’andalús oriental amb Melilla. “El principal problema pot ser la distància”, diu el tècnic andreuenc, Mikel Azparren, que encara ha d’estudiar a fons el rival: “Tot els rivals poden ser igual de difícils però sempre els hem de respectar. És molt important també la dinàmica amb què hi arribem.” L’anada es jugarà a El Maulí diumenge a les 19 h.

Tornada a fora de casa