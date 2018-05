Transistors i llàgrimes

El municipal dels Canyars de Castelldefels tindrà un lloc en la història del Terrassa. Allà, el conjunt vallesà va aconseguir classificar-se per a la promoció d’ascens amb una diana en els últims instants. Però la notícia del penal i el posterior gol del terrassenc Toro va caure com un galleda d’aigua freda en dos punts de la geografia catalana: a Vilafranca del Penedès, on el Prat guanyava per 0-2 i fins aleshores era el gran beneficiat de la derrota dels dos rivals directes, i a Sant Adrià de Besòs, on la Pobla va ser incapaç de marcar el gol de l’empat que necessitava per classificar-se en quarta posició.

“No volia saber els altres resultats, però el delegat del Vilafranca ens els anava dient i era conscient de tot plegat quan anava passant”, reconeixia l’entrenador potablava, Pedro Dólera: “Els últims 15 minuts no s’acabaven mai. Em passava pel cap tota la temporada i pensava que ja tocava que alguna vegada ens tornessin alguna injustícia que hem patit durant aquesta temporada.” El Prat, tècnicament, es va quedar a quatre minuts d’aconseguir la preuada quarta posició. La Pobla, en canvi, va patir el sotrac des del primer minut: amb un empat ja en feia prou si el Terrassa no guanyava, però l’Espanyol B va marcar només de començar. “Feia una setmana que preparàvem el partit i en la primera jugada ens marquen. El gol destrossa l’equip”, deia l’entrenador de la Pobla de Mafumet, Juan Manuel Pavón: “El vestidor? Enfonsat i molt trist per la derrota. És un cop duríssim.”