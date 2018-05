El comodí sempre hi és

Tito Ortiz va fer una demostració, dissabte contra el Tenerife, de jugador d’equip, de comodí. Reserva habitual en la segona part de campionat, va ser titular en el doble pivot per la baixa d’un dels intocables, Gus Ledes, i, en el minut 23, quan Jesús Olmo va ser expulsat, es va situar a l’eix de la defensa per fer parella amb Atienza. L’altre central natural de la plantilla, Pablo Íñiguez, estava lesionat, de manera que Tito Ortiz va mantenir la posició la resta del partit. Fa unes setmanes, a Albacete, amb Olmo sancionat i Íñiguez també lesionat, el jugador de Santa Coloma de Gramenet va actuar tot el partit com a central. “Ha estat perfecte. Li he de donar les gràcies perquè no deixa mai d’entrenar-se al màxim i sempre hi és”, va afirmar d’ell el tècnic, Aritz López Garai, després d’aquell partit, en què el Reus va vèncer per la mínima (0-1). Contra el Tenerife, la feina defensiva dels roig-i-negres els va permetre aconseguir un punt malgrat jugar més d’una hora amb un futbolista menys (1-1).

Tito Ortiz personifica la solidaritat i el compromís que aquesta temporada han caracteritzat el Reus. “És un exemple de professionalitat i sabem que si surt a competir donarà el màxim nivell, jugui de central o de pivot. És un exemple per a la resta de companys”, va explicar després del duel de dissabte el segon entrenador del Reus, Xavi Bartolo. Tant López Garai com Bartolo consideren que l’exjugador del Gramenet, l’Espanyol B i el Llagostera, entre d’altres, hauria merescut més minuts. Ha participat en 26 dels 39 partits, catorze com a titular en la primera volta i només quatre en la segona. Ell també hauria volgut jugar més, ja que assegura que “quan no tens continuïtat és difícil mantenir un ritme de competició alt”, però explica que l’experiència que acumula fa que es conegui bé i que pugui conservar el to idoni entrenant-se sempre al màxim “per fer-ho bé sigui en la posició que sigui quan arribi l’oportunitat”. Amb Olmo sancionat i Íñiguez possiblement encara lesionat, Tito podria ser titular dissabte a Granada per ajudar l’equip roig-i-negre a mantenir el nivell competitiu fins al final encara que tingui la permanència assegurada.