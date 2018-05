Enfangats fins als genolls

Els grana han de frenar la caiguda i el filial, aprofitar l’impuls de Gijón

Les tres últimes jornades a segona A prometen emocions màximes en tots els fronts: per pujar de manera directa, per disputar les eliminatòries d’ascens i per evitar les dues últimes places de descens, un cop confirmades les del Llorca i el Sevilla Atlético. Amb tantes posicions finals per decidir encara, pocs són els equips que arriben a la recta final sense res en joc, de manera que en la gran majoria de duels que falten per disputar hi haurà poca relaxació i molta tensió. I, tenint en compte que les sorpreses són habituals en la categoria, tal com es va demostrar en l’última jornada, màxima imprevisibilitat.

En la lluita per evitar el descens hi ha set equips implicats, entre els quals figuren el Nàstic i el Barça B. Els tarragonins han perdut les últimes setmanes l’oportunitat d’encarrilar la permanència per culpa d’una ratxa nefasta –un sol punt i cap gol marcat en els cinc últims partits, incloses les imperdonables derrotes als camps dels descendits Llorca i Sevilla Atlético– que ha costat el càrrec a Nano Rivas. El revulsiu d’un nou entrenador, José Antonio Gordillo, ha de ser un dels punts forts del Nàstic, que té en el calendari la gran dificultat. Dissabte ha d’aturar la caiguda lliure en un duel decisiu, carregat de pressió, al Nou Estadi contra la Cultural Leonesa, rival directe amb dos punts més. Després juga contra els dos primers, l’Osca i el Rayo. La sort per al Nàstic seria que tots dos aconseguissin aquest cap de setmana allunyar-se del perseguidor, l’Sporting, i enllestir ja l’ascens directe. Si guanyen –els aragonesos a Lugo i els madrilenys a Alcorcón– i l’Sporting perd a Tenerife, ja seran equips de primera i no tindran res en joc les dues últimes jornades.

El Barça B, per la seva banda, semblava mort després de set derrotes seguides i amb la zona de permanència a sis punts, però l’última jornada va ser rodona i la victòria a El Molinón, la primera amb Garcia Pimienta a la banqueta, li va permetre retallar tres punts i ressuscitar. El filial ha d’aprofitar l’impuls positiu de Gijón per afrontar un calendari similar al del Nàstic. Rebrà al Miniestadi dos equips que lluiten per l’ascens –el Cadis diumenge al migdia i el Saragossa quinze dies després, en l’últim partit de lliga– i entremig visiten un Albacete que no està salvat. A diferència del Nàstic, tant el Cadis –segur– com possiblement el Saragossa tindran molt en joc contra el Barça B, mentre que es podria donar el cas que l’Albacete estigués ja salvat abans del duel contra els blaugrana.

Pel que fa a la resta de rivals, hi ha diversos duels directes i partits contra equips de dalt. El Còrdova, l’altre equip que ara ocupa la zona de descens, té diumenge un duel crucial a casa contra l’Almeria.