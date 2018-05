Orgull gironí en la màxima expressió

L’orgull gironí amplia la seva base en el món de l’esport. Aquesta és la idea que van voler transmetre el Girona FC i el Bàsquet Girona en la presentació de l’acord entre les dues entitats que es va fer ahir a Montilivi. A més, els dos clubs de la ciutat gironina van estar representants pels seus presidents, Delfí Geli, d’una banda, i el jugador de l’NBA Marc Gasol, de l’altra. El pivot dels Memphis Grizzlies va voler posar l’accent en aquest concepte d’orgull gironí, que ell va adoptar durant les dues temporades que va jugar a l’Akasvayu i que ha anat en augment amb el pas del temps: “El que m’uneix amb la ciutat és un tema molt sentimental. Vaig arribar aquí després de sortir del Barça i em vaig trobar un món que no coneixia i on em vaig trobar molt a gust. Es va crear un vincle i ara, amb el Bàsquet Girona, intento retornar una part del que jo vaig rebre aquí.”

Tot i que encara no hi ha accions concretes, sí que a sobre de la taula ja existeixen les línies mestres de l’acord de col·laboració entre el Girona FC i el Bàsquet Girona: “Fa mesos que hi treballem, i la voluntat de treballar junts ha estat molt bona des d’un primer moment. Som dos clubs amb una visió de futur important i tenir sinergies ens pot anar molt bé. La intenció és acostar-se més a la ciutat i a la gent de Girona”, va comentar el president blanc-i-vermell, Delfí Geli. Entre les propostes que es volen treballar trobem una sèrie d’activitats per fomentar la pràctica de l’esport i els seus valors a través dels clubs de bàsquet i futbol de Girona. Entre d’altres, està previst organitzar xerrades a les universitats i a les escoles i dissenyar un programa d’accions conjuntes en matèria de patrocini i responsabilitat social corporativa, com ara visites a hospitals o dinars solidaris: “Treballem per poder explicar accions concretes. Ara tenim una voluntat comuna i estem oberts a tot”, va explicar Gasol.