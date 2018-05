Rubiales vol Subies per a la vicepresidència

La victòria de Luis Rubiales en les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol –es va imposar a Juan Luis Larrea per majoria absoluta en els comicis celebrats ahir– tindrà un efecte directe en el futbol català. Andreu Subies marxarà cap a Madrid com a vicepresident primer del màxim òrgan del futbol espanyol i ocuparà un lloc estratègic en la presa de decisions del futbol estatal. Això encara pot tenir una conseqüència més, ja que la marxa d’Andreu Subies cap a Madrid implicarà que l’actual vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, faci un pas endavant en la gestió del màxim òrgan del futbol català sense la necessitat de celebrar-se eleccions. Els detalls d’aquest traspàs de poders, però, encara s’han d’aclarir.

Subies, que ja va formar part de la junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol, ha tingut un paper clau en la candidatura de Rubiales. L’actual president de la Federació Catalana de Futbol ha aprofitat els seus coneixements federatius en la campanya per convèncer els vots necessaris de l’assemblea. De fet, els clubs catalans de l’assemblea van votar a favor de l’expresident del sindicat de futbolistes, conscients dels beneficis per al futbol català del fet de tenir Subies a la vicepresidència.

Luis Rubiales es va convertir ahir en el nou president de la Federació Espanyola de Futbol després d’imposar-se ahir en les eleccions a Juan Luis Larrea –l’expresident de la FEF que tenia el suport del president de LaLiga, Javier Tebas– per majoria absoluta. L’expresident de l’AFE va superar amb claredat Larrea en la primera votació de l’assemblea general per 80 vots a 56. En la votació va haver-hi un vot en blanc –del seleccionador espanyol Julen Lopetegui– i van votar 137 dels 139 assembleistes ja que els dos futbolistes, Pedro León i Iago Aspas, no es van presentar. Rubiales, que exercirà en el càrrec fins al 2020, relleva Ángel María Villar, president de l’ens federatiu des del 1988. “Hem de fer una federació líder en transparència, donar-li molt més al futbol modest”, va explicar el nou dirigent de la FEF.