Catalunya i les tradicions

La dinàmica d’una lliga tan dura fa que, en els últims anys, a Catalunya se li hagi donat el primer partit de la promoció d’ascens. Aquesta temporada no ha estat una excepció ja que cap dels representants del país no ha caigut derrotat a la primera eliminatòria. Els empats de l’Espanyol B i de l’Hospitalet han deixat regustos divergents ja que, tot i que tots dos han estat sense gols, el primer ha estat a fora de casa contra un rival difícil i l’altre a casa contra un d’assequible. Les victòries del Terrassa (1-0) i el Sant Andreu (0-1), en canvi, són el principi de l’èxit.

“Ara ens ho juguem tot a un partit, amb l’avantatge que el juguem a casa”, va dir l’entrenador de l’Espanyol B, Carlos Castro, després de l’igualat xoc contra el Compostel·la. El filial blanc-i-blau va plantejar un partit de tu a tu i malgrat no obtenir el gol, l’entrenador va quedar satisfet: “En aquestes eliminatòries és positiu que el rival no marqui a casa i no aconsegueixi un avantatge. Estem contents per la feina dels nois, hem deixat la porteria a zero”.

L’Hospitalet guarda també moltes opcions de passar l’eliminatòria contra el Náxara. “La millor notícia és que qualsevol victòria nostra o qualsevol empat ens permet passar d’eliminatòria”, explica Molist: “L’equip ha batallat, s’ha buidat. I per això tinc confiança en el partit de tornada. Tenim peces per jugar contra el Náxara”, va explicar el tècnic, que també es va felicitar per l’aspecte de l’estadi, amb molta afició local.

A Terrassa i a Sant Andreu estan pletòrics. Els vallesans es van endur el partit gràcies a una diana de Toro (1-0) mentre que els andreuencs –que van arribar a Barcelona ahir al matí– es van imposar a domicili amb un gol de Dani Guerrero (0-1). “Els jugadors m’han demostrat la grandesa que tenen, sortint a la gespa a passar-se la pilota per treure’s la pressió que portaven. Estic orgullós dels nois”, va explicar el tècnic del Terrassa, Cristian Garcia. “Estem molt contents del resultat i de la segona meitat. I com a aprenentatge ens ha de servir que el primer temps que hem fet no és el camí per passar de fase”, admetia l’entrenador del Sant Andreu, Mikel Azparren, content amb el gol a domicili.

