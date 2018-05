Optimisme amb fonament

Un 2-2 no sol ser un bon resultat per afrontar un partit de tornada, però a Cornellà encara hi ha optimisme, fonamentat en les sensacions que ha deixat l’equip en el partit d’anada i durant tota la lliga regular. “No és el resultat que nosaltres volíem, però queden 90 minuts i sabem com competir i com guanyar”, va dir l’entrenador dels verds, Jordi Roger, després del xoc.

El Cornellà va plantejar un bon partit en el primer temps, però tot es va girar amb el primer gol de l’Sporting, just a l’inici del segon temps, que va empatar el partit. “Ens queda una sensació agredolça pel resultat, però crec que no hem estat pitjors que ells durant el partit”, va dir el tècnic, que no pensa canviar gaire cosa per al partit de tornada. “Hem de ser el Cornellà que hem estat tot l’any. Portem un 2-2 del partit d’anada i no ens servirà l’empat, però anirem a guanyar. Encara que haguéssim guanyat 2-0, plantejaríem el partit per guanyar-lo perquè nosaltres som així. De manera que crec que està tot obert i no em preocupa com podem reaccionar en la tornada”, va explicar

Per intentar la classificació, el conjunt verd, a més, ha organitzat un autocar per desplaçar els seus aficionats amb un preu de 65 euros amb l’entrada inclosa. Les places seran limitades i el club ha posat un mínim de 40 persones perquè el desplaçament tiri endavant. El xoc es disputarà dissabte a les sis de la tarda a les instal·lacions de Mareo malgrat que el tècnic del filial asturià i els seus jugadors van demanar al club que el partit es disputés a El Molinón.