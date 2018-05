La permanència, a tocar

El Nàstic va respirar alleujat, ahir a Osca. L’equip grana estava obligat a la victòria al camp d’un equip més centrat a celebrar l’ascens que a lluitar pel títol, i la va aconseguir malgrat no fer un bon partit i gràcies a un gol del que sempre marca en les situacions límit, Uche (72’). Així, els tres punts permeten als grana arribar a l’última jornada amb dos de marge respecte a les places de descens. És a dir, depèn d’ell per salvar-se i rep un Rayo Vallecano que, com l’Osca, s’enfrontarà als grana amb l’objectiu de l’ascens assegurat.

José Antonio Gordillo va fer una modificació en l’onze inicial respecte al del seu debut, el de la victòria contra la Cultural, amb l’aparició de Matilla per Maikel Mesa. Pel que fa a l’esquema tàctic, Matilla va acompanyar Sergio Tejera i Javi Márquez en un triple pivot al mig del camp i, per davant, Jean Luc i Álvaro Vázquez oberts a les bandes i Manu Barreiro com a referent ofensiu. Amb laterals profunds per complementar les alternatives ofensives i amb més necessitat de victòria que el rival, el Nàstic va començar portant la iniciativa, amb quatre pilotes a l’àrea de l’Osca en els deu primer minuts. De mica en mica, però, els locals van anar controlant el ritme del partit, amb Chimy Ávila i Cucho Hernández especialment actius en atac. L’equip aragonès, encara que jugués sense tensió, demostrava la qualitat que l’ha portat a primera. Cucho ho va provar amb una acció individual (18’) i un xut encreuat per poc (41’), mentre que Chimy va executar un xut llunyà que va sortir desviat per poc (28’) i una mitja volta des de dins de l’àrea (43’). Al Nàstic, per la seva banda, li faltava una marxa per ser més perillós. Ho va intentar per les bandes i buscant la posició de Barreiro, però només va inquietar mínimament Remiro amb una acció personal d’Álvaro Vázquez (17’) i un xut alt de Matilla en bona posició (35’).

El Nàstic va continuar poc endollat en la segona meitat i per això Gordillo va intentar reactivar-lo amb l’entrada d’Uche i Dumitru, que va fer que l’esquadra grana tingués un clar perfil ofensiu, amb Uche, Álvaro Vázquez i Manu Barreiro sobre el camp. La primera arribada grana perillosa de la segona meitat va ser una rematada de cap del gallec, massa alta (60’). Després de dos xuts de l’Osca, l’acumulació d’atacants va donar fruit per al Nàstic, que sense fer res de l’altre món va trobar el 0-1 en una centrada d’Abraham rematada de cap per Uche (72’). Amb el marcador a favor, Gordillo va tornar a reforçar el mig del camp fent entrar Fali per Álvaro Vázquez. Ara es tractava de resistir, la qual cosa no va ser feixuga per al Nàstic, ja que l’Osca, amb la seva afició més pendent de fer l’onada i celebrar l’ascens, no va inquietar la porteria de Dimitrievski.