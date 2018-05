“A qui vegi el partit se li esvairan els dubtes”

Els finals de temporada són terreny adobat per a les suspicàcies, amb equips que no s’hi juguen res i d’altres als quals els va la vida, i resultats que no s’expliquen per la lògica classificatòria de tota la temporada sinó per la diferent transcendència que per als dos rivals tenen els punts en joc. I, amb les cases d’apostes pel mig, la polèmica pot estar servida. Diumenge, mentre es disputava el partit entre l’Osca, que ja havia aconseguit l’ascens, i el Nàstic, amb la permanència en joc, es van detectar moviments de diners fora del normal apostant pel 0-0 al descans i pel 0-1 al final del partit a favor dels tarragonins, que són els resultats que es van acabar produint. Quan se’n van adonar, grans operadors d’apostes d’arreu del món van bloquejar el partit.

La plantilla del Nàstic va sortir al pas de les sospites i, en boca del seu migcampista Javi Matilla, que va jugar els 90 minuts a El Alcoraz, va negar categòricament ahir que el partit estigués arreglat: “Sobre el camp es va veure que ells anaven amb la inèrcia que portaven de la lliga, no es van deixar anar i tenien ganes de celebrar l’ascens amb la seva gent en un camp ple, que és motivació suficient encara que no tinguin l’objectiu dels punts. Ells van ser molt intensos i nosaltres vam haver de donar el màxim per guanyar, no va ser gens fàcil. Va ser un partit molt disputat i a qui el vegi se li esvairan els dubtes.” A Osca, el director general del club aragonès, Josete Ortas, també va ser clar: “No tenim res a dir, el club n’està al marge i serem els primers que mirarem de perseguir-ho.” L’Osca, que no va començar a preparar el partit fins divendres després de celebrar l’ascens, va jugar amb una gran majoria de titulars habituals en l’onze i va tenir alguna ocasió abans del gol del Nàstic, marcat per Uche en el minut 72.

Federbet, l’organisme internacional que controla els moviments de diners inhabituals en les apostes, admet que el partit és sospitós –xifra en uns deu milions d’euros els guanys totals dels que hi van participar– i la mateixa LFP s’ha mostrat preocupada. Admet que després d’haver vist el partit descarta una actuació col·lectiva, i que en el partit no es veu cap comportament individual estrany, però igualment estudia denunciar-ho a la policia perquè ho investigui. Seguint el protocol, es demanaria informació a la direcció general del Joc, que és l’organisme que ha de detectar si hi ha anomalies.