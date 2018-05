Nervis i suors de juny

Una última plaça de descens i sis equips que lluitaran per evitar-la. L’última jornada de segona divisió A, tal com és habitual, promet emocions fortes a la zona baixa. Després que el Llorca i el Sevilla Atlético baixessin a segona B ja fa algunes setmanes i que diumenge passat se’ls afegís el Barça B, només falta decidir l’últim equip descendit, amb el Nàstic entre els sis implicats. El desenllaç, dissabte a quarts d’onze de la nit.

L’Almeria és l’equip que ara mateix ocupa la dinovena posició, la que implica el descens de categoria, i juga a camp contrari. Els andalusos, però, tenen l’avantatge que s’enfronten a un equip sense res en joc, el Lugo. Un punt més que l’Almeria tenen l’Albacete, la Cultural Leonesa i el Còrdova. L’equip de Castella-la Manxa visita el terreny de joc d’un Tenerife que tampoc s’hi juga res, despenjat definitivament de la lluita per jugar la fase d’ascens a primera. La Cultural, en canvi, té, a priori, el partit més compromès de tots els implicats en la lluita per evitar el descens, ja que visita el Numància, que necessita la victòria per acabar entre els sis primers. L’equip de Sòria, a més, ha d’esperar altres resultats. El Còrdova, per la seva banda, rep un Sporting que ha de sumar un punt per assegurar-se la tercera posició, que li permetria afrontar les dues tornades del play-off d’ascens com a local. Per acabar, amb dos punts més que l’Almeria hi ha el Nàstic i l’Alcorcón, que juguen a casa. Els madrilenys reben un Reus sense res en joc i els tarragonins, un Rayo Vallecano que, una vegada segellat l’ascens, només té la motivació d’acabar la lliga primer. El Nou Estadi estarà ple.

El ‘goal average’

Amb tanta igualtat, és molt fàcil que hi hagi empats a punts al final i que el descens s’hagi de decidir pel goal average. El Nàstic el té perdut amb l’Alcorcón –dues derrotes– i amb l’Almeria –una derrota i un empat–, igualat amb la Cultural –una victòria per banda, però ara mateix un +4 per als grana en el global– i guanyat amb el Còrdova –golejada al Nuevo Arcángel i derrota al Nou Estadi– i amb l’Albacete –dues victòries–. No es poden descartar, a més, empats a punts de més de dos equips. Al Nàstic l’afavoria, si es donés aquesta circumstància, que també hi hagués involucrats l’Albacete i el Còrdova. En qualsevol cas, una victòria contra el Rayo Vallecano permetria als tarragonins oblidar-se totalment del goal average.