Preparats per al final de festa

En la primera compareixença pública d’Andreu Subies després de ser designat vicepresident econòmic de la Federació Espanyola de Futbol, l’actual màxim mandatari del futbol català no va expressar cap canvi immediat en l’estructura federativa del país. “De moment no hi ha cap canvi. En els pròxims mesos prendrem les decisions que corresponguin i els canvis definitius perquè el futbol català pugui continuar estant molt ben representat”, va dir l’actual president de la federació catalana, que afirma que vol esperar un temps per decidir si marxa a Madrid: “Dependrà de la feina que ens ofereixin, de la que puguem i de la que vulguem agafar. Ara hi haurà mundial, assemblea a la FEF i aleshores es decidirà com treballarà l’organisme.” Subies no es va voler mullar tampoc sobre si el vicepresident, Joan Soteras, serà el seu successor en cas que acabi marxant a Madrid, com és el més previsible. “Ara ens toca futbol català cent per cent”, va concloure.