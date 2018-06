Els deures, l’últim dia

Segona temporada seguida en què el Nàstic arriba a l’últim partit de lliga amb els deures per fer. Com el curs passat, depèn d’ell per aconseguir la permanència i juga a casa, però aquesta vegada s’hi afegeix el fet, a diferència de fa un any, que el rival no té res en joc. La lliga passada, l’UCAM també s’hi jugava la salvació i durant la segona meitat va disposar d’un penal per avançar-se en el marcador. Manolo Reina va salvar el Nàstic, que va acabar aconseguint la permanència amb tot el patiment del món. Avui, el rival és un Rayo que s’ha passat tota la setmana celebrant un ascens a primera que va segellar diumenge passat. Igual que l’Osca, que fa set dies també es va enfrontar al Nàstic amb la ressaca dels festejos de l’ascens i que va ser superat pels tarragonins, que avui busquen la tercera victòria en els tres partits dirigits per José Antonio Gordillo, quart tècnic del curs. L’any passat, també un canvi d’entrenador a tres jornades del final va servir al Nàstic per assegurar la permanència amb tres partits guanyats. Un déjà vu que a Tarragona esperen que tingui el mateix final.

La plantilla del Nàstic ha intentat aquesta setmana abstreure’s de la polèmica la voltant de les apostes, amb el partit d’Osca sospitós d’estar arreglat. El club ha sortit a defensar-se amb contundència i a negar qualsevol irregularitat, i ha aprofitat l’avinentesa per demanar, “més que mai”, el suport de l’afició. Avui, el Nou Estadi serà el dels partits decisius. Un estadi ple quan l’equip el necessita és una arma que al Nàstic no li sol fallar mai. Si guanyen, els grana no hauran d’estar pendents de la resta de la jornada unificada. En canvi, l’empat i la derrota podrien condemnar-los.