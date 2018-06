La cirereta del pastís

El Cornellà trenca barreres cada temporada que passa i el 2018 quedarà en el record en l’entitat verda. La consecució de la primera copa Catalunya de la seva història va posar el colofó a la millor temporada de sempre del conjunt verd, que al maig va disputar, també per primer cop, la fase d’ascens a segona A. L’Horta, que va arribar al partit de vacances i tres setmanes després d’acabar la lliga, va ser un rival més que digne i va generar problemes als verds, que es van endur el torneig a còpia d’experiència i eficàcia a les àrees.

L’acció va començar de seguida quan, en el minut 4, Domi va iniciar una diagonal que va acabar en un xut per tot l’escaire. El golàs de l’exdavanter del Gavà va ser respost immediatament per Fall. El migcampista va rematar sol dins de l’àrea una centrada de Pujol des de la banda esquerra. El partit va tornar a la igualtat fins que Rafa Mujica va tornar a decantar el resultat amb una paret amb Gao i un xut des del pal curt. L’Horta va batallar al mig del camp i va tornar a sovintejar l’àrea de Juan en dues ocasions: la primera en un servei de córner que Galeano va enviar al pal i la segona en el gol d’Edgar Tejada. El migcampista va fer un control orientat a dins de l’àrea, va girar sobre si mateix i va desfer-se de tota la defensa del Cornellà per superar el porter rival.

En el segon temps, l’Horta va agafar les regnes del partit amb la possessió de la pilota i va controlar el partit. El Cornellà va intentar contrarestar aquest poder intentant recuperar la possessió però va ser incapaç: a més, qualsevol intent de trenar possessions llargues acabava amb la pilota a les botes d’un jugador de l’equip barceloní per organitzar una transició ràpida. Tot i això, les dues ocasions més importants dels primers compassos van ser per als verds en un servei de córner davant la indecisió d’Andrés i en una pilota llarga cap a Mujica que el davanter no va saber concretar: el porter hortenc va intervenir al seu xut sec. Per tot plegat, els entrenadors van decidir moure la banqueta.

L’aturada de dos minuts per realitzar les substitucions va servir com un temps mort per al Cornellà, que va tornar a l’enfrontament molt més endollat. Els verds van agafar els comandaments no només del joc sinó també de l’electrònic. El veterà defensa Valentín, en una internada per la banda esquerra i aprofitant una passada en profunditat, va tornar a avançar els verds, que, des d’aleshores, es van defensar amb més ordre i van concedir ben poques ocasions a la seva àrea. L’expulsió de Fall quan faltaven 10 minuts va donar motius a l’Horta per creure-hi però el Cornellà va fer valer l’experiència i el vigor defensiu per tancar el triomf i el trofeu.