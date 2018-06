Triple atracció blanc-i-vermella

L’arribada a primera divisió ha situat el Girona en un terreny desconegut a molts nivells. Una de les experiències que viurà per primera vegada l’entitat de Montilivi serà veure el mundial de Rússia amb perspectiva pròpia, ja que tindrà representació per primera vegada en la fase final d’un campionat del món. L’atracció serà triple, perquè Cristhian Stuani (Uruguai), Yassine Bounou (Marroc) i Johan Mojica (Colòmbia) tindran el privilegi de ser protagonistes d’una cita única per a un futbolista.

L’últim d’assegurar-se el bitllet per a Rússia va ser Johan Mojica. El jugador cedit al Girona pel Rayo Vallecano ha explotat les seves característiques al carril esquerre de Montilivi, i això li ha valgut un premi majúscul. José Néstor Pékerman el va incloure ahir en la llista definitiva de 23 seleccionats. Mojica havia tingut molt poca participació amb la selecció abans d’arribar a Montilivi –71 minuts entre dos amistosos el març del 2015– però ha jugat en els dos últims i un cop tancada la lliga es va incorporar als entrenaments de Colòmbia. També formava part de la prellista oficial de 35 futbolistes Bernardo Espinosa. El central, però, ho tenia complicadíssim i, com era de preveure, no va formar part de la llista definitiva de Pékerman.

Mojica s’afegeix a Stuani, confirmat de manera oficial dissabte, i Yassine Bounou, el primer que va rebre el bitllet perquè el seleccionador marroquí, Hervé Renard, va fer d’entrada ja la llista definitiva, amb tres reserves.

Diners cap a Montilivi