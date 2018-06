Gordillo continua

La sintonia era molt bona i els resultats dels tres partits dirigits –tres victòries que han permès lligar la permanència– han foragitat qualsevol dubte. José Antonio Gordillo, quart entrenador del Nàstic en una temporada convulsa però finalment salvada, dirigirà l’equip grana des de la banqueta la temporada que ve. Així ho va confirmar ahir el club, que va fer oficial la vinculació per una temporada més de Gordillo. En futbol no se sap mai, i encara menys en una entitat últimament molt poc estable, però la idea del Nàstic és que l’andalús –molt identificat amb el club i de la confiança del president, Josep Maria Andreu– hi estigui força temps i sigui un dels puntals d’una nova etapa en què Promoesport, l’agència de representació de futbolistes que ha controlat la gestió esportiva del club els últims anys, anirà perdent pes fins a desvincular-se’n. L’altre pal de paller ha de ser el director esportiu que ocupi el càrrec deixat per Emilio Viqueira, destituït en paral·lel a la substitució del tercer tècnic del curs, Nano Rivas, per Gordillo.

Així, l’entrenador nascut el 1974 a Morón de la Frontera (Sevilla) podrà allargar la tercera etapa al club. En la primera va ser jugador a segona B i segona A, del 1998 al 2003, i en la segona, director esportiu el 2010. El cos tècnic el completaran Abel Segovia com a segon entrenador, Jordi Abella com a preparador físic, Manolo Oliva com a entrenador de porters i Manolo Martínez i Santi Coch en l’apartat d’anàlisi tècnica.