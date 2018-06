“Estic fos, m’he desgastat”

La sala de premsa plena de gom a gom, l’emoció a flor de pell i una col·lecció d’elogis i fites esportives. Era evident que ahir a Cornellà no es feia un anunci qualsevol: Jordi Roger, l’entrenador de l’època daurada del club del Baix Llobregat, deixa la banqueta verda. “Estic fos i m’he desgastat. Ho he donat tot per aquest club, que sempre serà casa meva. Necessito aire fresc, i noves motivacions i nous reptes”, va afirmar Roger, que tanca una etapa de deu temporades al club i set al primer equip.

Es comptava que el tècnic barceloní allargaria la seva vinculació amb el Cornellà, però dos mesos finals molts durs, en paraules seves, i l’eliminació contra l’Sporting B en la fase d’ascens a segona A van fer replantejar el futur a Roger, que ahir va comunicar la decisió. “Mai no m’havia plantejat un comiat, però quan ens van eliminar a Gijón vaig quedar molt tocat i el cap va començar a donar voltes. Si no estic al 100% no em veig capacitat”, va relatar Roger, que té ganes de continuar exercint d’entrenador –“m’agrada i necessito fer-ho”– i que va deixar la porta del retorn a Cornellà oberta. Roger, entre llàgrimes, va tenir paraules d’agraïment per a tota la gent del club –sobretot per al director esportiu, Andrés Manzano–, per als jugadors i per a la seva família.

Roger va fer l’anunci acompanyat de Manzano i del president, Álex Talavera, que va agrair al tècnic la feina i haver fet del Cornellà un club respectat: “Gràcies per tot el que hem aconseguit, que són molt èxits. Hem fet història, amb molt treball al darrere.” Manzano, per la seva banda, va destacar l’honradesa de Roger, demostrada, segons va assegurar, en la decisió presa en comprovar que no podria donar-ho tot. El director esportiu va valorar que liderés la parcel·la esportiva “quan el club no passava el millor moment”.

En progressió

Jordi Roger es va fer càrrec del primer equip del Cornellà la temporada 2011/12, després de tres campanyes al juvenil i, des de llavors, l’equip verd ha viscut els episodis de més èxit de la seva història: el títol de lliga a tercera divisió del 2014, el primer ascens a segona B, la classificació per als setzens de final de la copa, en què es va enfrontar al Real Madrid, i, aquesta temporada, la quarta posició a la categoria de bronze –sostre del club– i la primera presència en una fase d’ascens a segona A, en què ha estat eliminat pel filial de l’Sporting. La consecució de la copa Catalunya el cap de setmana passat contra l’Horta, un títol que el club no havia guanyat mai, és el millor colofó.