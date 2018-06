“Podem dur el Girona a aconseguir coses importants”

Eusebio Sacristán està molt content i agraït de ser el nou entrenador del Girona i ho ha deixat molt clar en la seva presentació a Montilivi, i confia en poder mantenir el nivell i la bona dinàmica que ha tingut l’equip durant l’etapa de Pablo Machín. Això és el més destacat del què ha dit el tècnic de La Seca:

Des del principi, la connexió amb Quique Cárcel ha estat molt bona. Tot el que m’explicava de com funciona el club, i també per tot el què he vist en els últims anys, és el que m’ha agradat de la seva proposta. És un repte adaptar-me a la seva idea de joc i seguir el què ha marcat Machín.

El projecte és gran. Les possibilitats del club són moltes. Podem fer coses grans i dur el Girona a aconseguir coses importants. El primer pas és assentar l’equip al màxim nivell.

La presència d’amics i companys amb qui comparteixo idea de futbol en el projecte és un punt més per sumar a tot allò positiu que he vist per venir aquí.

En el futbol, la importància, més enllà del sistema, està en les fases de joc: si prens iniciativa, si vols atacar per fora o no, si vols jugar amb passades llargues o no, si vols pressionar en camp contrari o no, de com vols defensar… Dins aquestes fases del joc, el Girona fa temps que té un dibuix que permet dur a terme aquestes fases d’una manera determinada… La idea es començar així i adaptar-me a aquesta situació i donar-li, a poc a poc, els meus matisos que ja he anat fent en altres equips.

La feina de Machín està allà, i l’hem de valorar, però ara comença una nova etapa i jo li donaré el meu toc. Aprofitaré la inèrcia del passat però jo sóc ara el responsable i qui lidera l’equip, i per això intentaré donar-li el meu toc per intentar que el club es consolidi en l’elit del futbol espanyol.

La meva idea és seguir comptant amb el nucli de la plantilla que tants èxits ha tingut. Si volem continuar amb el que s’ha fet fins ara, aquests jugadors són els millors per fer-ho. He de veure quins aspectes domina l’equip, i en domina molts, i treure-li profit.