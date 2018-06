Tres dels nostres

Entre avui i el diumenge 15 de juliol, Rússia concentra l’atenció del futbol mundial. La 21a edició de la copa del món és especial també per al Girona, perquè serà la primera que viurà tenint-hi representació. La temporada de l’estrena a la màxima categoria, que ha situat el club de Montilivi en una dimensió que no té res a veure amb tot el que havia experimentat abans, es tanca amb un altre esdeveniment sense precedents des de la fundació del Girona, el 1930. El club estarà pendent de l’evolució de Cristhian Stuani, Johan Mojica i Yassine Bounou, els seus tres representants en el mundial.

Amb l’uruguaià, el colombià i el marroquí, el Girona té una bona delegació al mundial. Dels vint equips que han competit a primera divisió, només n’hi ha cinc que superin els tres mundialistes. El cas més cridaner és el del Deportivo, que té cinc jugades al mundial però ha baixat a segona A. També superen el Girona els tres clubs més potents (el Madrid, el Barça i l’Atlético) i el Sevilla.

Com tots els clubs, el Girona tindrà una compensació per la participació de futbolistes seus, a partir d’un acord entre la FIFA i l’associació de clubs europeus que es va començar a aplicar el 2010. El Girona té assegurat mig milió d’euros, tot i que la xifra pot créixer en funció de fins on arribin les seleccions dels protagonistes, perquè la indemnització es calcula en funció dels dies que els futbolistes són al mundial. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, tenia previst viatjar a Rússia a veure diversos partits, però finalment no hi anirà.

El Girona té molt ben encarrilada la compra dels drets de Johan Mojica al Rayo Vallecano. El contracte de cessió incloïa un dret preferent de compra del jugador, amb una rebaixa del preu del traspàs, dels 8 milions d’euros als 5 milions. Els clubs ja han avançat en les negociacions i només queden per enllestir detalls del pagament. El Rayo havia allargat fins demà el termini perquè el Girona decidís si activava la clàusula de compra. És probable que l’entesa es demori uns quants dies més, però el retard no ha d’afectar per res l’operació, que ja és només qüestió de temps que quedi del tot resolta.

Curiosament, el Girona haurà d’estar pendent durant l’estiu de la situació contractual dels tres jugadors que té representats al mundial de Rússia. Amb Mojica, per quedar-se’l en propietat. Amb Yassine Bounou, perquè el club fa temps que li va al darrere amb una proposta per allargar-li el contracte –expira el juny del 2019– que el porter no acaba de confirmar. I amb Cristhian Stuani, perquè la seva excel·lent temporada ha cridat l’atenció d’altres clubs, entre els quals el Sevilla de Pablo Machín. L’uruguaià té contracte per dues temporades més a Montilivi, però si li arriba una oferta atractiva, el Girona haurà de decidir si el ven. I si hi ha algun club disposat a pagar la clàusula de rescissió, ja no hi tindrà res a dir. El davanter no es tanca cap porta, tal com va dir en una entrevista a aquest diari abans de marxar concentrat amb la seva selecció: “M’he implicat al 100% aquí, estic molt bé i per la temporada que ve ja decidirem amb el club què passarà. Que jo sigui aquí o no dependrà una mica del Girona.”