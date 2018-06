Reconstrucció forçada

Madrid no ha iniciat cap més inspecció en clubs esportius des d’aleshores i només ha actuat amb denúncies pel mig, com va passar a Tarragona l’any 2015. Per tant, els únics damnificats han estat els set equips de futbol catalans (el Vilanova, el Sabadell, el Prat, l’Hospitalet, el Badalona, el Santboià i el Sant Andreu) denunciats pel Ministeri de Treball l’any 2011, als quals també s’han d’afegir altres clubs com ara el Club Natació Sabadell o el Club Natació Barcelona. El Santboià haurà de fer front als 722.000 euros de multa tal com està fent l’Hospitalet, que recentment va aconseguir allargar els terminis a deu anys (i no cinc com està estipulat). El Sabadell té ordenats els pagaments dins del concurs de creditors, mentre que el Sant Andreu ha decidit, de moment, no pagar i renunciar, així, a les subvencions. El Prat, en canvi, està esperant rebre la notificació per pagar-la. Aquestes multes van dels 700.000 euros a un milió d’euros, aproximadament.