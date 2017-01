El Barça rep el Liceo amb vuit punts més

La primera volta de l'OK Lliga s'acaba avui amb un Barça-Liceo (20.05 h Barça TV) que podria deixar definitivament despenjats els gallecs de la lluita pel títol i que servirà també per desvelar l'última incògnita pendent pel que fa a la copa. Els vuit equips classificats ja tenen el passaport segellat, i queda per decidir la quarta i darrera plaça de cap de sèrie que es discuteixen precisament el Liceo i el Voltregà. Els osonencs tenen ara mateix tres punts menys que els gallecs i, per tant, no depenen d'ells mateixos. Han de derrotar el Vilafranca a domicili –el partit es podrà veure a El Punt Avui Televisió–, esperar que el Barça superi el Liceo i que la diferència de gols a favor i en contra global els sigui favorable. Ara per ara, el Voltregà presenta una diferència de +12, mentre que els gallecs tenen un +20.

Malgrat que el Liceo és a 8 punts dels blaugrana, no vol dir que no sigui un rival complicat. Una prova és que es va endur, contra tot pronòstic, la supercopa que es va jugar a Reus a l'inici del curs. Té un equip ben diferent al dels darrers cursos, i es farà difícil no veure Jordi Bargalló amb la samarreta dels gallecs. El seu referent en atac és el català Marc Coy, que ja ha marcat 17 gols. El pitxitxi de l'OK Lliga és Pablo Álvarez (Barça) amb 18 gols.

El perseguidor fins ara més fiable del Barça és el Vic, que encadena onze partits sense perdre i que en la darrera jornada va empatar a Riazor contra el Liceo (2-2), posant fi a la sèrie de deu victòries consecutives. L'equip de Ferran Pujalte arriba amb la moral pels núvols al duel contra el Moritz Vendrell després de conquerir a casa la copa Intercontinental a casa contra l'Huracán de Buenos Aires. El Moritz Vendrell va començar malament la temporada, de fet com el Vic, i s'ha rescabalat. És un equip molt potent, amb un bona rotació i molt perillós en la bola aturada –Creus en les directes i Mitjans en els penals– malgrat que aquesta va ser una creu en l'arrencada del curs.

El Reus La Fira que aspira al tercer lloc i que també ha millorat molt, rep l'ICG Software Lleida, un equip que li ha generat molts problemes en les últimes temporades al Palau d'Esports.